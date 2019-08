11. August 2019, 18:31 Uhr London Festnahmen vor Özils Wohnsitz

Der Fußballer sah sich erneut mit Attacken konfrontiert. Offenbar spielte er am Sonntag deshalb nicht.

Zwei Wochen nach einem versuchten Raubüberfall ist der Fußball-Profi Mesut Özil offenbar erneut ins Visier von Kriminellen geraten. Die britische Polizei nahm vor dem Londoner Anwesen des Deutschen, der derzeit beim FC Arsenal unter Vertrag steht, zwei 27 Jahre alte Verdächtige fest. Der Vorfall vom Donnerstagabend war wohl der Auslöser dafür, dass Özil und sein Teamkollege Sead Kolasinac beim Saisonauftakt ihres Clubs gegen Newcastle United am Sonntag nicht aufgestellt wurden. "Das Wohlergehen unserer Spieler und ihrer Familien hat immer höchste Priorität", hatte der FC Arsenal ohne nähere Angabe von Gründen mitgeteilt. "Diese Entscheidung haben wir nach einem Gespräch mit den Spielern und ihren Vertretern getroffen."

Özil und Kolasinac seien zutiefst besorgt um die Sicherheit ihrer Familien, heißt es

Özil und Kolasinac waren Ende Juli in London im Auto von zwei Unbekannten auf einem Motorrad verfolgt und attackiert worden. Die Täter hatten es vermutlich auf den Geländewagen Özils und womöglich auch auf die teure Uhr von Kolasinac abgesehen, hieß es in britischen Medienberichten. Wie in einem Überwachungsvideo zu sehen ist, wehrte Kolasinac die Täter auf offener Straße mit bloßen Händen ab. Dann flüchteten die beiden Fußballer in ein nahes Restaurant. "Der Fahrer konnte mit seinem Beifahrer unversehrt davonkommen", hieß es in einem Bericht der Polizei. Die Täter wurden bislang nicht gefasst. Bei dem erneuten Zwischenfall vor Özils Haus hatten sich die Verdächtigen einem Bericht des Telegraph zufolge eine Auseinandersetzung mit privaten Sicherheitsleuten geliefert, die seit dem gescheiterten Raubüberfall das Anwesen überwachen. Als die Situation eskalierte, kam es zu den Festnahmen. Die beiden jungen Männer sollen Anfang September vor Gericht erscheinen.

Die Polizei behandelt die beiden Vorfälle derzeit noch getrennt. Dennoch seien Özil und Kolasinac zutiefst besorgt um die Sicherheit ihrer Familien, hieß es in Medienberichten. Dies habe den FC Arsenal dazu bewogen, die beiden Profis vorläufig vom Spielbetrieb zu befreien. Nach dem versuchten Raubüberfall hatten Özil und Kolasinac gleich wieder am Training teilgenommen. Arsenal-Trainer Unai Emery verordnete ihnen aber eine Pause für das folgende Testspiel gegen Olympique Lyon. Wann das Duo nach dem erneuten Vorfall auf den Platz zurückkehrt, blieb zunächst offen.