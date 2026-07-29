Lola Weippert , 30, Moderatorin, wehrt sich gegen Hasskommentare auf ihrer Instagram -Seite. „Spannend, wie manche Menschen glauben, sie hätten ein Mitspracherecht darüber, wie viel Haut eine Frau zeigen ‚darf‘“, schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie nur im Bikini-Höschen zu sehen ist . „Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen angestarrt, sexualisiert und für ihren Körper bewertet werden.“ Wer sich anziehe, wie er mag, dem werde vorgeworfen, er wolle Aufmerksamkeit. „Mein Körper ist kein Diskussionsforum“, heißt es weiter in der Nachricht. „Und ich werde mich ganz sicher nicht kleiner machen oder mehr Stoff anziehen, nur damit sich andere wohler fühlen.“

Henning Kaiser/dpa

Annika Kärsten-Hoenig, 41, Schauspieler-Ehefrau, füllt die leere Familienkasse auf: Sie nimmt an der Sat-1-Realityshow „Villa der Versuchung“ teil. „Trotz der wunderbaren Spenden und der finanziellen Unterstützung von Freunden und Fans von Heinz waren unsere Reserven total aufgebraucht“, sagte sie der Zeitschrift Bunte. Vor zwei Jahren lag Heinz Hoenig zeitweise im Koma. Für die medizinische Behandlung waren Spenden gesammelt worden. „Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen, um das Leben von Heinz zu retten, da wir erst mal die Monate überbrücken mussten, in denen er keine Krankenversicherung hatte.“ Deswegen sei sie dankbar, dass sie jetzt die Möglichkeit bekommen habe, Geld für ihre Familie zu verdienen. Ihr Ehemann Heinz Hoenig, der selbst schon Kandidat im RTL-Dschungelcamp war, habe gesagt: „Anni, fahr los, das ist deine Chance!“ Vor ungefähr einem Jahr hatte sich der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Jason Tschepljakow/dpa

Marcel Paul, 34, Elektrotechnik-Ingenieur und Bobbycar-Rennfahrer, hat einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. 149,875 Kilometer pro Stunde soll er mit seinem umgebauten Spielauto erreicht haben. Nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) war er mit seinem Gefährt auf einer Bergstraße in Österreich unterwegs und konnte damit seine bisherigen Bestzeiten aus dem Jahr 2022 überbieten – damals schaffte er gerade mal einen Schneckenspeed von 130,72 Kilometer pro Stunde. Seine Rekordstrecke wies ein Gefälle von bis zu 16 Prozent auf, 2,4 Kilometer ist sie lang. Paul räumte ein, dass die Abfahrt diesmal besonders schwierig war. „Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste“, sagte er der dpa. Zum Bremsen verwendet Paul nach eigenen Angaben übrigens normale Hallenturnschuhe. „Diesmal war der Bremsweg 230 Meter lang.“

JULIE SEBADELHA/AFP

Heidi Klum, 53, Model und Unternehmerin, speist nicht in Kooperation mit ihrem Werbepartner. Wer ihren Instagram-Account verfolgt hat, weiß, dass Klum derzeit für Chips mit der Geschmacksrichtung „veganes Brathähnchen“ wirbt – sie hat mehrere Fotos von den Chipstüten, auf denen auch ihr Gesicht zu sehen ist, veröffentlicht. Doch auf einem Foto, das sie mit ihrer Familie und Freunden bei einem Familienessen zeigt, haben die Fans schnell erkannt: Da stimmt doch was nicht. Statt der Brathähnchen-Chips ist auf den Tellern ein edler Nachtisch zu sehen. Und noch etwas fehlt: Klums Ehemann Tom Kaulitz, 36. Doch für Trennungsgerüchte reicht die Aufnahme nicht – der Musiker tourt derzeit mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz durch die Gegend, um Werbung für die neue Staffel ihrer Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ zu machen.