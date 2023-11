Von Paul Munzinger

Dass er in Mali einem erheblichen Berufsrisiko ausgesetzt war, darüber machte Hans-Joachim Lohre sich keine Illusionen. "Als Weißer, als Europäer, als Priester" sei man in dem westafrikanischen Staat "eine große Zielscheibe", sagte er im Juni 2022 bei einem Besuch in der Schweiz. "Man weiß nie, wen es wann irgendwie treffen wird." Wenige Monate später traf es ihn dann selbst. Im November 2022 wurde Lohre in Malis Hauptstadt Bamako entführt. Die Polizei fand nur noch sein Auto und eine zerrissene Kette mit einem Kreuzanhänger.