Für Leute, die Anschauungsmaterial brauchen: So sieht eine Löwin aus. In diesem Fall eine Zoo-Löwin. Auf dem verwackelten Video aus Brandenburg ist das vermeintliche Raubtier hingegen nur schemenhaft zu erkennen.

Von Jan Heidtmann und Leopold Zaak

Als vor ein paar Jahren ein Tiger aus einem Zirkus in Paris ausgebrochen war, war der Spuk recht schnell vorüber. Das Tier war an einem Freitagnachmittag seinem Käfig entflohen, schon kurz darauf wurde es von Passanten entdeckt, die die Feuerwehr alarmierten. Der Straßenbahnverkehr in der Gegend im Südwesten der französischen Hauptstadt wurde für eine halbe Stunde eingestellt, es war schließlich der Besitzer selbst, der die 200 Kilogramm schwere Raubkatze noch am frühen Abend erschoss.