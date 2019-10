Unter den 39 Menschen, deren Leichen in einem Lastwagen in Großbritannien gefunden worden waren, könnten Vietnamesen sein. Der britische Sender BBC berichtete am Freitag von sechs vietnamesischen Familien, die vermuteten, dass Verwandte unter den Opfern sind. Nach dem ursprünglichen BBC-Bericht äußerten weitere Familien ihre Befürchtung. Eine britische Organisation von Vietnamesen, VietHome, teilte mit, sie habe der Polizei Bilder von fast 20 vermissten Personen gegeben. Die britische Polizei hatte zunächst gesagt, dass die Opfer vermutlich aus China stammten, doch inzwischen sprach sie von einem "sich entwickelnden Bild".

Ein katholischer Priester aus der abgelegenen Ortschaft Yen Thanh in der verarmten Provinz Nghệ An sagte der Agentur Reuters zufolge, er stehe in Verbindung mit Angehörigen der Toten. Sie hätten ihm berichtet, dass Verwandte zu dieser Zeit nach Großbritannien gelangen wollten und dass sie nun vergeblich versuchten, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Die Agentur AFP veröffentlichte Bilder eines Mannes, der seine Tochter unter den Opfern vermute.

"Ich sterbe, ich kann nicht atmen"

BBC zufolge bestätigte eine Familie, dass sie 30 000 Pfund für das Schleusen einer jungen Frau bezahlt habe. Die junge Frau habe am Dienstag - nur Stunden vor dem Leichenfund - noch Kontakt über SMS-Nachrichten gehalten. "Ich sterbe, ich kann nicht atmen. Es tut mir sehr, sehr leid", habe sie an ihre Eltern geschrieben. Die Agentur AP zitiert einen Mann, dessen Sohn unter den Toten sein könne. Der Vater habe berichtet, dass sein 20-jähriger Sohn seit der vergangenen Woche nicht mehr zu erreichen war, als dieser gesagt habe, er werde in Paris zu einer Gruppe stoßen, die versuche, nach England zu gelangen. "Er hat oft zuhause angerufen, aber ich konnte ihn nicht erreichen, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben." Der Sohn habe seine zentralchinesische Heimatprovinz Hà Tĩnh 2017 verlassen, um in Russland zu arbeiten, später sei er in die Ukraine gegangen, sagte der Vater der Nachrichtenagentur AP. Im April 2018 sei er nach Deutschland gekommen und dann nach Frankreich gegangen.

Die Leichen von 31 Männern und acht Frauen waren in der Nacht zum Mittwoch im Laderaum eines Kühllasters in einem Industriegebiet im Ort Grays östlich von London entdeckt worden. Die Umstände deuten stark darauf hin, dass es sich bei den Opfern um ins Land geschleuste Migranten handelt. Möglicherweise sind die Menschen im Laderaum erfroren, da der große Lkw-Sattelauflieger zur Kühlung geeignet ist. Offiziell bestätigt ist die Todesursache noch nicht. Am Tag nach dem Fund teilte die britische Polizei mit, alle 39 hätten die chinesische Staatsbürgerschaft gehabt. China wollte die Herkunft der Menschen allerdings nicht bestätigen. Die Nationalität sei - anders als die Polizei mitteilte - noch nicht eindeutig geklärt, teilte die chinesische Botschaft am Freitag auf ihrer Website mit.

Alle 39 in dem Lastwagen-Anhänger entdeckten Leichen werden derzeit in einem Krankenhaus in Chelmsford obduziert. Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Fall bereits vier Menschen festgenommen. Drei mutmaßliche Menschenhändler wurden festgenommen, sie stammen aus dem nordenglischen Warrington und aus Nordirland. Zudem sitzt der Fahrer des Lastwagens, ein 25 Jahre alter Nordire, weiter in Untersuchungshaft.