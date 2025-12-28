Dinis , 4, und Duarte , 2, haben am Samstagabend ganz Fußball - England gerührt. Die beiden kleinen Söhne des verstorbenen Fußballspielers Diogo Jota liefen beim Premier-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Wolverhampton gemeinsam mit dem Kapitän des FC Liverpools Virgil van Dijk, 34, ins Anfield-Stadion ein. Ihr Vater hatte bei beiden Klubs gespielt, bis 2020 bei Wolverhampton, danach bei Liverpool. Er kam in diesem Sommer im Alter von 28 Jahren bei einem Autounfall in Spanien ums Leben . Seitdem wird in Liverpool seine Rückennummer 20 nicht neu vergeben.

(Foto: Jens Kalaene/Jens Kalaene/dpa)

Boris Becker, 58, in die Jahre gekommenes deutsches Tennis-Wunder, hatte ein bewegtes Patchwork-Weihnachten. Auf seinem Instagram-Account teilte er private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria – und vielen weiteren Familienangehörigen. Er teilte unter anderem ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker uns seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind auf dem Foto zu sehen, das vor einem buntgeschmückten Tannenbaum aufgenommen wurde.

„Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied … und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer“, schrieb Becker dazu.Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist. Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.

North West, 12, Promi-Tochter, hat ein neues Gebiss – und nun auch einen eigenen Instagram-Account. Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West präsentierte dort neben türkisfarbenen Haaren ihren neuen Zahnschmuck, sogenannte Grillz, der an das Gebiss eines Haifischs erinnert. Das teure Stück besteht aus Diamanten und stammt von dem Schmuckdesigner Johnny Dang.

Johnny Dang sagt in einem Video, das er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte: „Mein Mädchen North West meldete sich bei mir und wollte etwas Eis zu Weihnachten.“ Mach es scharf, habe sie gesagt, also seien sie sofort an die Arbeit gegangen. North West Outfits bringen ihr regelmäßig Kritik ein – und sehr viel Aufmerksamkeit. Der neu erstellte Instagram-Account der gerade mal 12-Jährigen hat nach nur einer guten Woche bereits eine Million Follower.