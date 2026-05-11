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ChinaSie sterben für unsere Böller

Lesezeit: 6 Min.

Der Himmel hat sich durch die Flammen gelb-orange gefärbt: Feuerwehrleute kämpfen gegen den Brand nach der Explosion in der Feuerwerksfabrik in Liuyang.
Der Himmel hat sich durch die Flammen gelb-orange gefärbt: Feuerwehrleute kämpfen gegen den Brand nach der Explosion in der Feuerwerksfabrik in Liuyang. cnsphoto/VIA REUTERS

Liuyang in Zentralchina lebt seit Jahrhunderten vom Feuerwerk.  Dann explodiert eine Fabrik, 37 Menschen sterben. Der wichtigste europäische Abnehmer für billige Raketen: Deutschland.

Von Gregor Scheu, Liuyang, China

Hu fütterte seine Hühner, als die Erde plötzlich bebte. Dann kam die Druckwelle. Sie fegte über das Haus des 72 Jahre alten Mannes, ließ Fenster zerbersten, riss Balkontüren aus den Rahmen. Noch drei Tage später hängen sie schlapp in den Scharnieren, überall liegt Glas. „Das sah aus wie eine Atombombe!“, sagt Hu und wedelt mit den Händen in der Luft, um die Rauchschwaden der Explosion nachzuahmen.

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Weil sie so abgeturnt sind von chinesischen Männern, buchen viele Chinesinnen andere Frauen für Dates. Die dann einfühlsame Männer verkörpern. Klingt bizarr, aber offenbart, wie die Geschlechter auseinanderdriften.

Von Gregor Scheu

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