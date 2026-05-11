Hu fütterte seine Hühner, als die Erde plötzlich bebte. Dann kam die Druckwelle. Sie fegte über das Haus des 72 Jahre alten Mannes, ließ Fenster zerbersten, riss Balkontüren aus den Rahmen. Noch drei Tage später hängen sie schlapp in den Scharnieren, überall liegt Glas. „Das sah aus wie eine Atombombe!“, sagt Hu und wedelt mit den Händen in der Luft, um die Rauchschwaden der Explosion nachzuahmen.