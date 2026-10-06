Wenn der Preisträger oder die Preisträgerin des Literaturnobelpreises bekannt gegeben wird, ist das für Autoren ein Triumph – und für die Buchbranche eine Herausforderung. Viele Verlage haben schon vor Monaten extra Slots in Druckereien gebucht, es könnte ja sein, dass man mit einem Autor Glück hat und schnell nachdrucken muss. Und dann müssen Buchhändler noch versuchen, an die begehrte Ware zu kommen und sie zu verkaufen. Was also passiert, wenn in Stockholm der Name verkündet wird?