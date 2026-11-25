Die Leinwand ist ziemlich zerknittert, zu erkennen sind die Kanten, an denen sie zusammengefaltet war. Die Farben des Gemäldes aber wirken erstaunlich frisch. Da kniet ein bärtiger Mann im roten Umhang, vor ihm steht ein Bischof mit einer Krone in den Händen. Der Knieende ist Mindaugas – König von Litauen . Das Bild zeigt seine Krönung im Jahr 1253. Ganz so alt ist das Bild nicht, es stammt aus den Dreißigern des vergangenen Jahrhunderts. Aber es war lange verschollen. Und nun hat es ein Ehepaar in Vilnius auf der Straße gefunden. Einfach so. Es lag zusammengefaltet neben Müllcontainern.

Zuletzt gesehen wurde es in New York, vor ungefähr 86 Jahren. Das großformatige Gemälde wurde für den litauischen Pavillon auf der New Yorker Weltausstellung von 1939 geschaffen. Von einem gebürtigen Münchner. Rimtas Kalpokas ist ein in Litauen bekannter Maler, noch berühmter und erfolgreicher aber war sein Vater Petras Kalpokas. Und der studierte Anfang des 20. Jahrhunderts bei Anton Ažbe in München. Dort wurde sein Sohn, Rimtas Kalpokas, geboren.

Rimtas Kalpokas vor seinem Gemälde. Lithuanian Archives of Literature and Art

Für Litauen war die Weltausstellung in den USA 1939 auf Jahrzehnte hinaus die letzte Gelegenheit, sich als souveräner Staat zu präsentieren. Der Stolz auf die gerade nach dem Ersten Weltkrieg erlangte Unabhängigkeit und wohl auch das Gefühl, dass diese bereits wieder bedroht war, mögen die Gründe gewesen sein, dieses riesige Historiengemälde in Auftrag zu geben. Das Motto der New Yorker Weltausstellung hieß: Building the World of Tomorrow. Und in die Zukunft schauen, das hieß für Litauen damals schon, sich erst mal der eigenen Wurzeln bewusst zu werden.

Zusammen mit dem unabhängigen Litauen verschwand auch das Bild

Kurz darauf verschwand der litauische Staat schon wieder, wurde erst von den Sowjets, dann von den Deutschen überrannt, dann kamen die Sowjets wieder und blieben bis 1991. Zusammen mit dem unabhängigen Litauen, so erscheint es, verschwand auch das Bild.

Vermutet wird, dass es nach dem Ende der Ausstellung 1940 in der litauischen Botschaft in den USA eingelagert wurde. Diese blieb auch nach der sowjetischen Okkupation bestehen, denn die USA erkannten Litauen, Lettland und Estland nie als Teilstaaten der Sowjetunion an. Nun gibt es einen Hinweis darauf, dass das Bild auch in den Neunzigern noch in den USA war.

Ein ehemaliger Botschafter glaubt, das Krönungsbild wiederzuerkennen. Man habe 1995 einen „verstaubten, zusammengefalteten Gegenstand“ gefunden, der sich als riesiges Gemälde entpuppte. „Wir reinigten es und rahmten es ein“, schreibt er in einem Facebook-Post. Dann hing es offenbar eine Weile im Büro des Botschafters.

Ob es wirklich dieses Gemälde war und wenn ja, wie es aus der Botschaft in Washington auf eine Straße in Vilnius gelangt ist – unklar. Aus Sicht des Litauischen Nationalmuseums für Bildende Kunst dürften die Spaziergänger, die das Bild nun auf der Straße auflasen, verantwortungsvoller gehandelt haben als damals die Botschaft. Sie übergaben es Restauratoren. Für Arūnas Gelūnas, den Generaldirektor des Museums, ist der Fund eine Sensation. Die litauische Kunstgeschichte, sagt er, gleiche wegen der turbulenten Geschichte „einem zerbrochenen Mosaik“. Nun kann wieder ein Steinchen eingefügt werden.