Nach Bekanntwerden eines Listerienverdachts in Fertig-Frikadellen ruht die Produktion in dem betroffenen Betrieb in Goldenstedt im Kreis Vechta.

Die Bakterien wurden in abgepackten Fertig-Frikadellen gefunden, mit denen Supermärkte von Rewe und Norma beliefert wurden. Wie die Listerien in den Betrieb gelangt sind, ist bisher nicht bekannt.

Nachdem bei einer Routinekontrolle in einer Fleischfirma in Goldenstedt im Kreis Vechta (Niedersachsen) Listerien gefunden wurden, ruht der Betrieb. Die Bakterien könnten in Fertig-Frikadelle gelangt sein, mit denen Supermärkte von Rewe und Norma beliefert wurden. Deshalb hatte die Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH die Packungen am Freitagabend zurückgerufen. Vom Verzehr der Produkte wurde dringend abgeraten. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Niedersachsen ordnete das Ruhen der Zulassung für den Betrieb an. Noch ist unklar, wie die Erreger in den Betrieb gelangt sind.

Der Gesamtbetriebsleiter für Produktion der Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH, Thomas Rolf, sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Wir haben am Freitag gemeinsam entschieden, die Produktion dort einzustellen, bis klar ist, über welchen Weg die Listerien in den Betrieb gelangt sind." Wie viele Packungen genau betroffen sind, konnte ein Vertreter der Firma am Sonntag nicht sagen.

Bei den zurückgerufenen Produkten handelt es sich um "ja! Frikadellenbällchen" (500 Gramm-Packung) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 05.11.2019 und 20.11.2019, die bei Rewe in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verkauft wurden. Außerdem betroffen sind die Artikel "Gut Bartenhof Frikadelle Klassik" und "Gut Bartenhof Frikadellenbällchen" (Chargen-Nummern 97812 und 97813, Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019). Diese wurden an die Filialen der Niederlassungen in Aichach (Bayern), Rossau (Sachsen), Ahrensfelde (Brandenburg), Dettingen (Baden-Württemberg), Rheinböllen (Rheinland-Pfalz) und Kerpen (Nordrhein-Westfalen) geliefert.

Unabhängig von dem Vorfall in bei Fleisch-Krone-Feinkost, wurde ein deutschlandweiter, mittelschwerer Listeriose-Ausbruch bekannt. Seit 2017 sollen 15 Menschen erkrankt und zwei gestorben sein. Das teilte das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium mit Verweis auf einen nicht-öffentlichen Situationsbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) mit.

Listerien sind in der Natur vorkommende Bakterien. Sie können Auslöser für Listeriose sein. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist die Infektion für abwehrgeschwächte Menschne und Schwangere. Die Zahl der Fälle an invasiver Listeriose schwankt nach Angaben des Robert Koch-Instituts und lag zwischen 2005 und 2014 bei mehreren Hundert Fällen jährlich. Im Durchschnitt enden sieben Prozent der Erkrankungen tödlich.

Erst Anfang Oktober hatten Behörden den Betrieb des nordhessischen Wurstherstellers Wilke vorläufig geschlossen, nachdem zwei Todesfälle durch keimbelastete Wurst bekannt wurden.