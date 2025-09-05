Das Auswärtige Amt geht derzeit nicht davon aus, dass es beim Seilbahnunglück in Lissabon ein deutsches Todesopfer gegeben hat. „Nach Kenntnis des Auswärtigen Amts befinden sich nach aktuellem Stand keine deutschen Staatsangehörigen unter den Todesopfern“, hieß es aus dem Außenministerium in Berlin.

Portugiesische Medien hatten berichtet, bei dem Unglück sei ein deutscher Mann ums Leben gekommen, und es sei nicht auszuschließen, dass sich weitere deutsche Staatsangehörige unter den verletzten Personen befinden. Nicht alle Betroffenen dürften sich bei der deutschen Botschaft in Lissabon gemeldet haben, womöglich, weil sie nur leichte Verletzungen hatten.

Nicht nur Zeitungen wie Observador und Correio da Manhã hatten geschrieben, unter den 16 Toten des Unglücks vom Mittwochabend sei auch ein Deutscher; dessen Frau sei schwer und das gemeinsame dreijährige Kind leicht verletzt worden. Auch der Chef der portugiesischen Kriminalpolizei, Luís Neves, hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass „wahrscheinlich“ ein Deutscher unter den Toten sei.

Die Identität von drei Toten ist noch immer unklar

Nach Angaben von Neves vom Donnerstagabend werde auch der Tod von zwei Kanadiern, einem Ukrainer und einem Amerikaner aufgrund „bereits gesammelter Informationen“ angenommen. Sicher identifiziert seien aber bisher nur drei ausländische Todesopfer, zwei aus Südkorea und eines aus der Schweiz. Auch bei fünf Portugiesen sei die Identität klar. Bei drei Toten wisse man noch nicht, um wen es sich handelt.

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons war am frühen Mittwochabend binnen Sekunden zu einer Todesfalle geworden: Ein Wagen der historischen Standseilbahn Elevador da Glória war ungebremst eine steile Straße hinabgerast, entgleist, umgekippt und gegen ein Gebäude gekracht. Der zerstörte Wagen sowie ein weiterer, unbeschädigter Waggon wurden laut portugiesischen Medien inzwischen abtransportiert.

Die Suche nach den Ursachen und Antworten auf die Frage, ob die Standseilbahn ausreichend gewartet wurde, läuft. Bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werde es aber einige Zeit dauern, sagte Neves. Einen solchen Unfall mit einer der drei Standseilbahnen, die seit dem 19. Jahrhundert betrieben werden, hatte es in Lissabon bisher nicht gegeben.