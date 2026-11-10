Der Verdächtige im Fall des Gewaltverbrechens an der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin -Marzahn ist bereits wegen Körperverletzung und Verkehrsdelikten vorbestraft. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Passau wurde der Mann am 21. Oktober vom Amtsgericht Passau zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Entscheidung ist rechtskräftig.

Der Mann war vor gut einem Jahr der Polizei in Bayern wegen Fahrens mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen. Im Zuge dieser Verkehrskontrolle vom 4. November 2025 seien auch Ermittlungen wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen aufgenommen worden, weil damals auf dem Handy des 22-Jährigen entsprechendes Material missbrauchter Kinder gefunden worden sei, teilte die Staatsanwaltschaft Passau mit.

Nach Auswertung des Mobiltelefons und weiterer Datenträger des Mannes sei das Ermittlungsverfahren dann am 28. April 2026 von der Staatsanwaltschaft Berlin zuständigkeitshalber übernommen worden - der Beschuldigte wohnte damals in Berlin. Und dort ermittelte die Behörde seit Januar 2025 gegen ihn wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte.

Der 22-Jährige wird verdächtigt, für den Tod der 13-Jährigen verantwortlich zu sein. Die Leiche des Mädchens war nach tagelanger Suche am Sonntag in Brandenburg entdeckt worden. Im selben Haus in Bad Freienwalde stießen Polizisten auch auf den verdächtigen Deutschen, der nun mit einer wohl selbst beigebrachten Schussverletzung in einem Krankenhaus liegt.

Das Urteil des Amtsgerichts Passau Mitte Oktober erging wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässigen Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherungsvertrag, fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen, Urkundenfälschung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und vorsätzlichen Besitzes und Führens zweier verbotener Waffen.

Verdacht auf psychische Erkrankung

Öffentlich nicht bekannt ist, warum der 22-Jährige im November 2025 auf der Autobahn 3 in Richtung Österreich auf Höhe des Parkplatzes Rottal-West mit einem Auto samt Wohnanhänger unterwegs war, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Verdächtige versuchte damals den Ermittlern zufolge, vor der Kontrolle zu fliehen. Er fuhr demnach mit überhöhter Geschwindigkeit weiter, touchierte auf der Bundesstraße 12 zwei wartende Wagen und kollidierte schließlich beim Überholen frontal mit einem Laster. Zwei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen. Polizisten fanden später bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs des Verdächtigen ein Butterflymesser und einen Schlagring.

Weil damals der Verdacht einer psychiatrischen Erkrankung des 22-Jährigen im Raum stand, kam der Mann laut Staatsanwaltschaft Passau am 5. November 2025 vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus unter. Da sich die Verdachtsdiagnose später nicht bestätigte, konnte der Mann schließlich Mitte Januar 2026 die Klinik verlassen. Untersuchungshaft sei nicht angeordnet worden, weil der Verdächtige nicht vorbestraft gewesen sei und einen festen Wohnsitz in Berlin gehabt habe, erklärte die Staatsanwaltschaft.