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Getötete Schülerin50 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt

Lesezeit: 3 Min.

Polizeiautos stehen am Montag vor einem unbewohnten Haus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde, nahe der polnischen Grenze. Darin wurde Lisa T. tot entdeckt.
Polizeiautos stehen am Montag vor einem unbewohnten Haus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde, nahe der polnischen Grenze. Darin wurde Lisa T. tot entdeckt.
Foto: Marco Porzig/dpa

Die 13-jährige Lisa T. wurde tagelang in Berlin vermisst, dann wurde sie tot aufgefunden. In einem leer stehenden Haus zusammen mit einem verletzten Mann. Wie ist sie dort hingekommen? Was bisher bekannt ist.

Von Constanze von Bullion, Berlin

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Der Fundort: ein Haus wie vergessen am Rand der Republik. Vom Gartentor platzt die Farbe, die Fassade ist geflickt, hier wohnt wohl schon länger niemand mehr. In dem Haus in Altglietzen, einem Dorf an der deutschen Grenze zu Polen, wurde am Wochenende Lisa T. gefunden. Die Schülerin, 13 Jahre alt, stammte aus Berlin. Sie wurde getötet. Ein Mann, der als verdächtigt gilt, ihr Mörder zu sein, wurde lebensgefährlich verletzt bei der Toten gefunden. Möglicherweise hat er versucht, sich das Leben zu nehmen. Bestätigt wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin zunächst aber nur der Tod des Mädchens.

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