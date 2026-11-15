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Getötete Lisa T.Ein Dorf wird angegriffen

Lesezeit: 4 Min.

Blumen und Kerzen stehen am Zaun vor dem leerstehenden Haus, in dem die Leiche der 13-jährigen Schülerin entdeckt worden war.
Blumen und Kerzen stehen am Zaun vor dem leerstehenden Haus, in dem die Leiche der 13-jährigen Schülerin entdeckt worden war.
Foto: Constanze von Bullion

Eine 13-Jährige wird verschleppt, man findet sie tot in einem Dorf in Brandenburg. Die Anteilnahme ist riesig, doch dann beginnen Schuldzuweisungen an die Dorfbewohner.

Von Constanze von Bullion

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Und dann kommen sie. Es sind viele. Eltern haben ihre halbwüchsigen Kinder mitgebracht, Großeltern die Enkeltöchter, junge Leute kommen mit Partnern oder Freunden, alte Damen haken sich unter. Sie laufen den Berg zur Kirche hinauf, schieben sich in die hölzernen Kirchenbänke, jeder hält jetzt eine Rose in der Hand. Es ist eine stille Demonstration. Dass es irgendwie weiter gehen soll in diesem Dorf, gemeinsam. „Miteinander aushalten, was passiert ist“, so nennt das der Pfarrer.

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