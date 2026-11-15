Eine 13-Jährige wird verschleppt, man findet sie tot in einem Dorf in Brandenburg. Die Anteilnahme ist riesig, doch dann beginnen Schuldzuweisungen an die Dorfbewohner.

Und dann kommen sie. Es sind viele. Eltern haben ihre halbwüchsigen Kinder mitgebracht, Großeltern die Enkeltöchter, junge Leute kommen mit Partnern oder Freunden, alte Damen haken sich unter. Sie laufen den Berg zur Kirche hinauf, schieben sich in die hölzernen Kirchenbänke, jeder hält jetzt eine Rose in der Hand. Es ist eine stille Demonstration. Dass es irgendwie weiter gehen soll in diesem Dorf, gemeinsam. „Miteinander aushalten, was passiert ist“, so nennt das der Pfarrer.