Die Influencerin Lisa Straube, 25, hat Anfang Februar ihren vier Monate alten Sohn verloren. Ärzte sprechen vom plötzlichen Kindstod, wenn ein zuvor gesunder Säugling unerwartet stirbt, meist im Schlaf und ohne medizinische Erklärung. In Deutschland kommt das etwa 80 Mal im Jahr vor, bei aktuell rund 677 000 Geburten. Die Ursachen für plötzlichen Kindstod sind noch immer nicht erforscht, aber um das Risiko zu reduzieren, empfehlen Experten für einen sicheren Schlaf: möglichst in Rückenlage in einem Schlafsack, ohne Decke und Kissen, in einem rauchfreien Zimmer.