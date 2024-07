Kamala Harris , 59, Wunschkandidatin vieler US-Demokratinnen und -Demokraten, ist auf einem guten Weg, die nächste „Weissagung“ der US-Cartoonserie „Die Simpsons“ zu erfüllen. Wie der derzeitige Serienverantwortliche Al Jean nämlich feststellte, trug Harris während ihrer Vereidigung zur Vizepräsidentin im Januar 2021 eine ähnliche Perlenkette, ähnliche Ohrstecker und einen sehr ähnlichen Blazer wie Lisa Simpson als erste weibliche US-Präsidentin in der Folge „Bart to the Future“ aus dem Jahr 2000. Schon oft hatten die von Matt Groening in den 1980er-Jahren erschaffenen gelben Cartoonfiguren Ereignisse oder Entwicklungen „vorhergesagt“: Fußballspielgegner, Video-Chat-Dienste, die Smartwatch oder die Autokorrektur.

Detailansicht öffnen (Foto: THE SIMPSONS)

D 39, T 91, L 23, R70, Roboter aus der Simpsons-Folge „Them, Robot“ aus dem Jahr 2012, könnten schon bald Bestellungen im Fastfood-Restaurant entgegennehmen. Die Roboter werden in der Episode von Mr. Smithers im Kraftwerk von Springfield eingesetzt, auch um Kosten für Drogentests für menschliche Angestellte einzusparen. Tatsächlich werden KI-fähige Roboter mittlerweile für viele Aufgaben eingesetzt, die bisher von Menschen erledigt wurden, etwa an der Supermarktkasse. Im Jahr 2017 erhielt eine humanoide Maschine namens Sophia mit weiblichen Gesichtszügen in Saudi-Arabien sogar die Staatsbürgerschaft.

Detailansicht öffnen (Foto: THE SIMPSONS)

Paul und Barry, Wissenschaftler aus der Simpsons-Folge „The Marge-ian Chronicles“ aus dem Jahr 2016, spielen bereits optisch auf die Weltraum-Milliardäre Elon Musk und Richard Branson an. Die Simpsons-Forscher schicken jedoch Lisa und Marge zum Mars (wo es Lisa bald zu langweilig wird und sie auf die Venus will). Zwar erscheint die Besiedlung des Mars, wie sie in der Folge für das Jahr 2051 prophezeit wird, tatsächlich noch in weiter Ferne, allerdings hat Musk erst kürzlich wieder die Kolonisierung des Planeten zu einem der wichtigsten Ziele der von ihm geleiteten US-Raumfahrts- und Telekommunikationsunternehmens SpaceX erklärt. Wie auch in der Simpsons-Folge wurde das Vorhaben jedoch verschoben – Musk visiert derzeit das Jahr 2029 an.

Detailansicht öffnen (Foto: The Simpsons)

Arnold Schwarzenegger, 76, im Simpsons-Kinofilm von 2007 der erste im Ausland geborene US-Präsident, ist nur zwei Jahre jünger als Donald Trump – hätte also theoretisch auch noch Chancen als republikanischer Präsidentschafts-Kandidat. In „The Simpsons Movie“ setzt der in der Steiermark geborene Ex-Gouverneur von Kalifornien als Cartoonfigur die von Umweltverschmutzung stark gebeutelte Stadt Springfield unter eine Glaskuppel, um die Umgebung zu schützen. Diese Prophezeiung ist bislang zwar noch nirgendwo eingetreten. Allerdings haben Simpsons-Fans bereits immer wieder auf Ähnlichkeiten von Lisa Simpson mit bekannten Umweltaktivistinnen hingewiesen.

Detailansicht öffnen (Foto: via www.imago-images.de/imago images/Everett Collection)

B-Real, 54, Rapper aus Los Angeles, möchte auf jeden Fall mal wieder mit dem London Symphony Orchestra auftreten. In der Folge „Homerpalooza“ von 1996 war von einem gemeinsamen Auftritt seiner Gruppe Cypress Hill mit dem LSO gemutmaßt worden. Anfang Juli 2024 traten beide dann tatsächlich erstmals gemeinsam auf – in der Londoner Royal Albert Hall. Mit Hits wie „I Want to Get High“ brachten die Musiker in ihrem Crossover aus HipHop und symphonischen Klängen das Publikum zum Tanzen und Kreischen. Es habe sich angefühlt, als wäre Indiana Jones plötzlich im Zusammenhang mit Drogenkonsum und Bandenkriminalität in Los Angeles aufgetaucht, befand der Konzertkritiker der Plattform Loudersound. B-Real jedenfalls sagte am Ende der Show: „Wir müssen das wiederholen, ja?“