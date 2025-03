Hassmails bis in den Tod

Von Verena Mayer, Wels

Roman M. huscht mit Wollmütze und Sonnenbrille den Flur zum Gerichtssaal entlang. Als wolle er nicht erkannt und erst gar nicht gesehen werden. So wie während der Tat, für die er sich im Landesgericht Wels verantworten muss. Aus der Deckung des Internets heraus verschickte Roman M. Anfang 2022 sehr viele Nachrichten. An den Gesundheitsminister und den bayerischen Ministerpräsidenten, an Politiker und Ärzte. Der Inhalt war immer derselbe: Als Impfgegner war Roman M. wütend über die Corona-Impfkampagne und kurzfristige Pläne der Politik, eine Impfpflicht einzuführen. „Wir beobachten Sie“, schrieb er etwa, „und werden Kreaturen wie Sie vor ein Volkstribunal bringen.“