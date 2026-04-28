Lisa Kudrow , 62, Schauspielerin, hat wenig Schmeichelhaftes über die Autoren von „ Friends “ zu sagen. „Hinter den Kulissen sind definitiv gemeine Sachen abgelaufen“, sagt sie im Interview mit der Zeitung The Times über ihre Zeit bei der Erfolgsserie. Das Autorenteam habe überwiegend aus Männern bestanden, die mit dem Cast zeitweise „brutal“ umgegangen seien. Wer als Schauspielerin vor dem Livepublikum im Studio den Text vergessen oder ihn nicht perfekt vorgetragen habe, sei beschimpft worden: „Kann die Bitch nicht lesen?“ Nach Feierabend, so sagt Kudrow, „saßen die Typen bis spät im Autorenzimmer und redeten über ihre sexuellen Fantasien über Jennifer und Courteney, es war krass“. Sie meint ihre Co-Stars Jennifer Aniston und Courteney Cox . Kudrows Einstellung in dieser Zeit sei gewesen: „Sagt über mich hinter meinem Rücken, was ihr wollt, denn dann ist es mir egal.“

Rolf Vennenbernd/dpa

Hendrik Wüst, 50, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat von Frauen gelernt. „Ohne starke Frauen in meinem Leben wäre ich nicht, was ich bin und wo ich bin“, sagte der CDU-Politiker der Illustrierten Bunte. Als Beispiele nannte er Stärke, Durchhaltevermögen, Geduld und Empathie. In einer Familie lerne man aber immer voneinander, unabhängig davon, wer alles dazugehört, sagte Wüst, der verheiratet ist und zwei Töchter hat. „Und ganz praktisch merkt man natürlich: Mit zwei kleinen Kindern im Haus lernt man vor allem Organisation, Gelassenheit und auch, Prioritäten richtig zu setzen.“ Das helfe auch im politischen Alltag.

Chris, Luke und Liam Hemsworth. Nina Prommer/EPA/dpa

Luke Hemsworth, 45, Schauspieler, sieht sich durch die Größe seiner beiden bekannteren Brüder Chris und Liam Hemsworth, 42 und 36, vor Herausforderungen gestellt. Es herrsche wohl die Annahme, „dass das Leben einfach ist, wenn man den Namen Hemsworth trägt, dass man superleicht an Rollen kommt“, sagt er dem britischen Guardian. „Meiner Erfahrung nach war es tatsächlich viel schwieriger, und es bringt ein gewisses Stigma mit sich.“ Wenn er für neue Rollen vorspreche, trage er „eine Art Ballast“ mit sich. „Meistens heißt es: Oh, du bist ja richtig klein!“ Außerdem werde er gerne verwechselt: „Hin und wieder nennt mich jemand Liam.“ Er müsse immer ganz klarmachen, wer er ist, wenn er einen Raum betrete, sagte Liam, ähm, Luke Hemsworth.

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Annalena Baerbock, 45, Präsidentin der UN-Generalversammlung und Ex-Bundesaußenministerin, ist einen Halbmarathon in New York gelaufen. „Endlich“, schrieb sie in einem Instagram-Post samt Selfie. Und: „PS: Danke an das BKA für das jahrelange weltweite Training … zu frühster Stunde & bei tropischem Regen.“ Baerbock, die in ihrer Jugend Leistungssportlerin im Trampolinturnen war, landete laut den Veranstaltern auf Platz 13 783 mit einer Zeit von zwei Stunden und sieben Minuten.