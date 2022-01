Megan Fox, 35, US-amerikanische Schauspielerin und Machine Gun Kelly, 31, US-amerikanischer Rapper, haben sich mit Blut verlobt. "Sie hat Ja gesagt", schrieb Kelly auf Instagram. Fox postete auf ihrem Instagram-Konto ein Video von dem Heiratsantrag, in dem Kelly vor ihr auf die Knie geht und sie sich küssen. Im Juli 2020 hätten sie unter diesem Banyanbaum gesessen und sich Magie gewünscht, schreibt Fox. Die Beziehung habe ihnen viel Arbeit abverlangt. "Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen, haben mehr gelacht, als ich mir je vorstellen konnte, und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte." Ihr Post endet mit den Worten: "... und dann tranken wir gegenseitig unser Blut." Zu sehen ist das nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jason Momoa, 42, US-Schauspieler und Lisa Bonet, 54, US-Schauspielerin, haben sich in Liebe getrennt. Ihre Liebe füreinander werde weiterleben, doch als Ehepartner würden sie sich trennen, teilte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Konto mit. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei "unwandelbar". Momoa und Bonet hatten 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein bereits erwachsenes Kind: die Schauspielerin Zoë Kravitz.

Detailansicht öffnen (Foto: -/AFP)

Kovid Kapoor, 30, Geschäftsmann aus Indien, hat seit Beginn der Pandemie ein anderes Leben. Auf Twitter berichtet er über Missverständnisse, Witze und Verwirrung. Dabei spreche man seinen Namen eigentlich mit einem weichen "d" am Schluss aus und nicht mit einem harten wie bei "Covid". Sein Sanskrit-Name bedeute "Gelehrter". Google glaube ständig, dass er seinen eigenen Namen falsch schreibe. Als ihm seine Freunde zum 30. Geburtstag einen Kuchen bestellt hätten, habe die Konditorei geschrieben: "Happy birthday, #covid-30". Etliche andere Kovids hätten sich auf seine Twitter-Beiträge hin bei ihm gemeldet, sagte Kapoor der Deutschen Presse-Agentur - und das, obwohl er einen relativ seltenen Namen habe. Mit "Covid" wollte die Weltgesundheitsorganisation vor gut zwei Jahren einen Namen finden, der sich nicht auf eine Person, eine Region oder ein Tier bezieht. "Ich heiße Kovid, und ich bin kein Virus", twitterte Kapoor damals. Heute ist er froh, Witze erzählen zu können. Er sei "Kovid-positiv" seit 1990 - also seit seiner Geburt.

Wang, junge Frau aus China, ist mit Videos auf Social Media viral gegangen - dank eines unfreiwillig verlängerten Dates. Wie die chinesische Zeitung The Paper und andere Medien berichteten, habe ihre Familie ihr ein Date mit einem Mann verschafft, der sie zum Abendessen zu sich nach Hause eingeladen habe. Ein plötzlicher Corona-Lockdown in der Stadt Zhengzhou habe ihren Angaben nach aber dafür gesorgt, dass sie seine Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Sie begann, Videos vom längsten ersten Date ihres Leben zu posten, die millionenfach geteilt wurden. Die Frau saß demnach ab dem 9. Januar für mehrere Tage in der Wohnung fest. Trotz der Nähe und viel Zeit zum Reden zündete es aber offenbar nicht zwischen den beiden. Es sei alles ziemlich gut, allerdings sei der Mann "so stumm wie eine Holzpuppe", beschrieb die Frau sein Verhalten in ihren Videos. Sein Essen sei "mittelmäßig". Es sei aber toll, dass er überhaupt für sie koche. Der Mann selbst kam in den Videos nicht zu Wort.