Lionel Messi, 38, Profifußballer, gerät in den riskanten Fokus der Coldplay-„Kiss Cam“. Zu seinem Eheglück aber nicht mit einer Geliebten, sondern seiner Frau Antonela Roccuzzo, 38. Die beiden hatten in Miami Gardens die letzte US-Show der Band auf ihrer „Music of the Spheres World Tour“ besucht, als die Kamera sie erfasste. Das Paar winkte und lächelte im seligen Wissen, nichts zu verbergen zu haben. Kürzlich hatte die Kiss-Cam bei einem Coldplay-Konzert den CEO eines Tech-Unternehmens in inniger Umarmung mit der Personalchefin erwischt. Frontmann Chris Martin – womöglich erfreut, diesmal keine Affäre aufgedeckt zu haben – jubelte beim Anblick von Messi und Roccuzzo und sang ihnen ein Ständchen: „You and your wife are looking so fine. Thank you for coming today to see our band play, the No. 1 sportsperson of all time.“