Von Martin Zips

Was war das gleich noch mal, das Fax? Die Frage stellt sich, denn dass Lionel Messi nach 20 Jahren nicht mehr für den FC Barcelona spielen will, das haben seine Anwälte dem Verein per Fax mitgeteilt. Da werden Erinnerungen an die Neunzigerjahre wach.

Einen Brief zu schreiben, der für seine Beförderung nicht mehr Tage, sondern nur noch Sekunden brauchte, das war da noch eine Revolution. Gut, manchmal landeten Faxe dort, wo sie niemals hin sollten. Beim Pizzabäcker zum Beispiel. Das war dann peinlich für den Absender. Aber im Fax-Zeitalter war's plötzlich sogar möglich, sich an nur einem Tag gleich mehrere Liebesbriefe hin- und herzuschicken. (Auch, wenn die auf verblichenem Thermo-Papier heute leider nicht mehr zu entziffern sind.)

Schlussmachen über eine schnöde Whatsapp-Nachricht, das gab es noch nicht. Zwar schloss der Fax-Verkehr die Verwendung von teuerster Tinte, abwechslungsreichen Farben, anregendem Parfum und Siegelwachs aus, doch bewahrte er zumindest einen Rest menschlicher Etikette.

Daher kann es unmöglich allein juristisch zu begründen sein, dass Messi seine Anwälte nicht per Mail, Einschreiben oder PDF sprechen ließ. Eher wollte er sagen: "Ich stamme aus einer anderen Zeit. Einer Zeit des gegenseitigen Respekts. Und der ist es, den ich bei Barça vermisse!"

Armer Messi.