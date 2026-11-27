Auf Linkedin ist die Rushhour des Lebens nie vorbei. Pausenlos werden im weltgrößten Karrierenetzwerk Beförderungen verkündet und erreichte Projektziele glückselig dokumentiert. Stets zum Monatsersten darf dann der professionelle Freundeskreis erfahren, warum die neue Position so viel spannender und erfüllender ist als die natürlich ebenfalls schon sehr spannende und erfüllende Position zuvor. Inzwischen ist Linkedin so populär, dass hier nicht mehr nur Menschen zu finden sind, die mit dem Bedienen einer Computertastatur ihr Geld verdienen. Besonders präsent sind Leute in ihren Dreißigern und Vierzigern. Sie wollen und müssen ja oft noch etwas erreichen in ihrem beruflichen Leben.