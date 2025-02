Ein Bus ist in Hemer mit fünf Fahrzeugen kollidiert. Dabei wurde ein parkendes Fahrzeug in die Front einer Pizzeria gedrückt. Der Bus kam erst nach rund 200 Metern zum Stehen. Es seien 13 Verletzte zu beklagen, davon schwebten zwei Personen in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist ein absolutes Trümmerfeld, das sich uns hier zeigt.“Der Busfahrer, 62, und eine 19-Jährige, die im Bus saß, wurden lebensgefährlich verletzt. Sie kamen am Morgen mit Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken. Von den übrigen elf Verletzten haben zwei Personen schwere Verletzungen erlitten und wurden in Krankenhäuser gebracht, wie der Sprecher weiter sagte. Unter den neun leicht Verletzten seien auch zwei Kinder, sie alle wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.