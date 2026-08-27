Eine Familientragödie bewegt die USA und offenbart mal wieder die Gräben im Land. Die einen fordern eine hohe Strafe für eine Kindsmörderin. Die anderen Milde für eine psychisch erkrankte Mutter.

An einem Nachmittag im Winter vor dreieinhalb Jahren soll eine Amerikanerin ihre drei kleinen Kinder mit einem Gymnastikband erdrosselt haben, eines nach dem anderen. Jedenfalls geht die Anklage in diesem Prozess genau davon aus, und nicht mal die Verteidiger der Angeklagten widersprechen. Danach ritzte Lindsay Clancy sich den Hals und die Pulsadern auf und stürzte sich aus dem Fenster im zweiten Stock ihres Hauses in Duxbury, südlich von Boston, USA.