Linda Zervakis , 49, Fernsehmoderatorin, hat bei Dreharbeiten zu einer Pro-Sieben-Reportage über künstliche Intelligenz (KI) erstmals mit einem eigenen Avatar kommuniziert. „Am Anfang war mir das total suspekt. Ganz anders als im Fernsehen , wo ich mich ja auch auf dem Bildschirm sehe“, sagte Zervakis in Hamburg über die Begegnung mit ihrem künstlichen Internet-Double. Sie führte aus: „Erst war ich sprachlos. Doch dann war es wie mit jemandem, bei dem es auf den ersten Blick noch nicht so funkt – und man sich sagt, okay, ich geb’ ihm noch mal eine Chance.“

Toni Kroos, 34, Ex-Fußballnationalspieler, wird mit dem Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Dies teilte am Donnerstag die Staatskanzlei in Schwerin mit. „Ich freue mich sehr über diese besondere Auszeichnung, gerade weil sie eben nicht nur auf sportlichen Erfolgen basiert“, so Kroos. Es sei ihm immer wichtig gewesen, nicht ausschließlich Fußballer zu sein. Der Sportler, der seine Karriere mit der Europameisterschaft 2024 in Deutschland beendet hat, stammt aus Greifswald. Die von ihm ins Leben gerufene Toni-Kroos-Stiftung unterstützt unter anderem den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm in Greifswald, die dortige Uni-Kinderklinik und Familien und Kinder in ganz Deutschland. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), erklärte: „Toni Kroos ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten und zugleich einer der besten Botschafter Mecklenburg-Vorpommerns in der Welt.“

Rob Lowe, 60, US-Schauspieler, ist noch immer stolz darauf, seine Alkoholsucht überwunden zu haben. Mehr als 30 Jahre ist das her: „Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen“, erzählte Lowe („Parks and Recreation“) dem US-Magazin People. Nach einem Herzinfarkt seines Großvaters habe ihn seine Mutter auf dem Anrufbeantworter um ein Gespräch angefleht. „Ich konnte in dem Zustand, in dem ich mich befand, nicht damit umgehen und musste schlafen gehen“, berichtet Lowe. Er habe außerdem sofort zu einer Flasche Tequila gegriffen. „Das war der endgültige Weckruf. Seitdem bin ich nüchtern.“

Andreas Gabalier, 39, österreichischer Sänger, hat kurz vor seinen Konzerten am Wochenende in Kitzbühel Stimmprobleme. „Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt“, Hustenattacken seien die Folge, schrieb der 39-Jährige auf Instagram. Der Schlagersänger dankte der HNO-Abteilung im Klinikum Klagenfurt, mit deren Hilfe er hoffe, „das bevorstehende legendäre Kitzbühel Konzert spielen zu können“. „Wenn vielleicht auch noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie … ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben.“