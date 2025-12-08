Es ist, als hätten die Götter des Sports dem jungen Cliver Huamán höchstpersönlich diese epische Bühne bereitet: Die Sonne verglüht am Horizont über Lima, der Hauptstadt von Peru, und ist gerade dabei, sich wie in einem Aquarell mit dem purpurfarbenen Himmel zu verbinden. Unten leuchtet der grüne Rasen des Fußballstadions Estadio Monumental U, es wirkt wie ein modernes Amphitheater. Auf einem Gipfel der Stadt, mit Blick auf diese Szene, stellt Cliver Huamán, 15 Jahre alt, sein Stativ mit Smartphone auf. Um die Schultern trägt er eine Flagge mit dem Wappen seiner Heimatstadt Andahuaylas im Süden Perus.