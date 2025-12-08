Es ist, als hätten die Götter des Sports dem jungen Cliver Huamán höchstpersönlich diese epische Bühne bereitet: Die Sonne verglüht am Horizont über Lima, der Hauptstadt von Peru, und ist gerade dabei, sich wie in einem Aquarell mit dem purpurfarbenen Himmel zu verbinden. Unten leuchtet der grüne Rasen des Fußballstadions Estadio Monumental U, es wirkt wie ein modernes Amphitheater. Auf einem Gipfel der Stadt, mit Blick auf diese Szene, stellt Cliver Huamán, 15 Jahre alt, sein Stativ mit Smartphone auf. Um die Schultern trägt er eine Flagge mit dem Wappen seiner Heimatstadt Andahuaylas im Süden Perus.
Fußball in LateinamerikaEine Geschichte wie aus einem Disneyfilm
Lesezeit: 2 Min.
Cliver Huamán ist 15 und träumt davon, Fußballkommentator zu werden. Also fährt er mit seiner Familie 700 Kilometer nach Lima, steigt auf einen Hügel und kommentiert ein Spiel vor epischer Kulisse. Sein Livestream begeistert Millionen auf der ganzen Welt.
