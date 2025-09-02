Als Zehnjährige posierte Lil Tay auf Instagram mit Geldscheinen. Nun ist sie 18 und Millionärin – dank der Erotik-Plattform Onlyfans. Über ein trotz „Me Too“ erstaunlich populäres Geschäftsmodell.

Von Christina Lopinski

Mit der Aufmerksamkeit ist es so eine Sache. In den sozialen Medien ist sie die wertvollste aller Währungen. Wer bezahlt werden will, muss auffallen. Bestenfalls früh. Denn so ein Followerstamm wächst nicht von allein. Das mag sich Claire Eileen Qi Hope, oder eher Claire Eileen Qi Hope’s Mama gedacht haben, als am 20. Februar 2018 das erste Bild auf ihrem Instagram-Kanal erscheint. Darauf zu sehen: Claire Eileen Qi Hope aka Lil Tay, ein kleines Mädchen mit blond-gefärbten Haaren, das schüchtern in die Kamera lächelt. Dabei sitzt sie auf einer Mercedes-G-Klasse und streckt Geldscheine in die Kamera. Ob Claire Eileen Qi Hope mit solchen Bildern zu Lil Tay wurde oder ob es ihren musikalischen Karriereversuch als Rapperin brauchte, um die provozierende Influencerin zu erschaffen, die sie heute ist? Man kann nur mutmaßen. Mittlerweile ist Tay mit fast sechs Millionen Instagram-Followern eine Internet-Berühmtheit.