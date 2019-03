31. März 2019, 18:42 Uhr Lichtverschmutzung Fulda funkelt

Himmlische Auszeichnung: Die Stadt darf sich neuerdings "Sternenstadt" nennen - als erste in Deutschland.

Die Stadt Fulda ist zur "Sternenstadt" gekürt worden. Ein Vertreter der in den USA beheimateten International Dark Sky Association (IDA) überreichte die Auszeichnung ("Dark Sky Community") am Samstag. Die IDA würdigt mit dem Titel die Anstrengungen im Kampf gegen Lichtverschmutzung. Darunter versteht man die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen, deren Licht in die Atmosphäre strahlt, sodass man den Sternenhimmel kaum noch sehen kann. Ziel der Initiative ist es, den dunklen Nachthimmel wieder für mehr Menschen erlebbar zu machen. Fulda ist die erste "Sternenstadt" in Deutschland, in Europa gibt es vier weitere solche Kommunen. Weltweit sei Fulda sogar die zweitgrößte Stadt mit diesem Status, teilte die IDA mit.