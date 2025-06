Lewis Hamilton , 40, Formel-1-Fahrer, hat ein Murmeltier überfahren. Beim Grand Prix in Kanada ließ die Leistung seines Ferraris während der Fahrt plötzlich nach, er habe gespürt, dass er etwas auf der Straße berührt habe, sagte Hamilton nach dem Rennen im Interview mit dem Sender Sky . Per Funk sei er unterrichtet worden, dass es sich um ein Murmeltier auf der Fahrbahn gehandelt habe. „Das war wirklich verheerend, ich liebe Tiere“, sagte Hamilton. „Grausam, schlimm, das ist mir hier noch nie passiert.“ Das Tier hat am Wagen offenbar echten Schaden hinterlassen: Im Unterboden auf der rechten Seite sei ein Loch drin, sagte Hamilton.

Ein Formel-1-interessiertes Murmeltier am Rande des Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal. (Foto: Meg Oliphant/Getty Images via AFP)

Murmeltiere sind am Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal kein ungewöhnlicher Anblick, sie leben in großer Zahl in der Region. Vergangenes Jahr erwischte Max Verstappen beinahe eines, als er den Grand Prix gewann. „Es war fast tot“, sagte der Rennfahrer danach.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Carmen Geiss, 60, Reality-TV-Star, bedankt sich für die seelische Unterstützung nach einem Überfall. „Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat“, schrieb Geiss in einem Post auf Instagram. Ihr Mann Robert Geiss, 61, hatte zuvor ebenfalls auf Instagram geschildert, wie das Paar in seiner Villa in Saint-Tropez „von vier bewaffneten Vollidioten“ überfallen worden sei. Seine Ehefrau sei dabei gewürgt worden und habe einen Schnitt am Hals erlitten. Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigte den Raubüberfall, ohne Details zu nennen. Nun bedankte sich Carmen Geiss bei ihren Fans für die Anteilnahme: „Eure Worte, eure Umarmungen, eure Gedanken – sie waren wie ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens.“ Für sie beginne nun „der lange Weg der Verarbeitung“. Zahlreiche Fans und auch Promis kommentierten den Post. Schauspielerin Jenny Elvers schrieb: „Umarmung an euch beide“ mit drei roten Herzen. Die Moderatorinnen Verena Kerth und Frauke Ludowig wünschten viel Kraft und gute Besserung.

(Foto: Toya Sarno Jordan/Getty Images for Disney)

Pedro Pascal, 50, US-Schauspieler und Lieblings-Dad der Nation, hat einen gut kopierbaren Look. Am Sonntag traten zum Vatertag um die 30 Pedro-Pascal-Doppelgänger in einem Pedro-Pascal-Ähnlichkeitswettbewerb in New York an. Es setzte sich durch: George Gountas, nach Medienberichten ein Lichtdesigner am Set der „Daily Show“. Er gewann demnach 50 Dollar sowie einen Jahresvorrat an Burritos in einem mexikanischen Restaurant.

Seine Ähnlichkeit zu Pascal sei erstmals aufgefallen, als die Serie „Game of Thrones“ startete, sagte Gountas’ Frau der New York Post. Sie habe ihren Mann überredet, an dem Wettbewerb teilzunehmen.„Es ist lustig, denn er ist nicht in den sozialen Medien. Doch jetzt wird er überall sein.“

(Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa)

Pat Benatar, 72, US-Sängerin, hat ein besonderes Kleidungsstück aus den 80ern aufbewahrt. „Das gestreifte T-Shirt aus meinem ersten Musikvideo auf MTV“ sei noch immer in ihrem Besitz, erzählte die Sängerin dem People-Magazin. Das T-Shirt trug sie in dem Video zu „You Better Run“ – das historische zweite Musikvideo, das auf dem Musiksender MTV nach dessen Start lief. Das erste war „Video Killed the Radio Star“ von „The Buggles“. Benatars Tochter Hana Giraldo, 31, würde das T-Shirt gerne haben, sie „bettelt jede Woche darum“, sagte die Sängerin. „Aber wir verstecken es. Es ist in einem Rahmen und sie kann es nicht haben.“

(Foto: Manuel Genolet/dpa)

Will Smith, 56, Schauspieler, traut sich auch Präsident zu. „Ich würde definitiv erwägen, Präsident Obama zu spielen“, sagte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Er spielte bereits Muhammed Ali und Richard Williams, also andere weltbekannte Größen, zumindest in der Sportgeschichte. Doch bevor er sich in die Rolle des demokratischen Ex-Präsidenten wage, wolle sich Smith zunächst auf seine wiederbelebte Rapkarriere konzentrieren.