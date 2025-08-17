William , 43, britischer Prinz und Thronfolger, und Kate , 43, seine Frau, wechseln zusammen mit ihren Kindern Prinz George , 12, Prinzessin Charlotte , 10, und Prinz Louis , 7, die Räumlichkeiten. Bisher lebte die Familie auf Schloss Windsor im eher bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, welches 1831 für die Gattin von König William IV. errichtet wurde, schreibt die britische Nachrichtenagentur PA. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge im Windsor Great Park hausen: ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Laut The Sun zahlen William und Kate bereits aus eigener Tasche für die Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude. Das Anwesen in Windsor ist nicht ihr einziges Zuhause, aber das wichtigste, seit ihre Kinder die nahe gelegene Lambrook School besuchen.

(Foto: Oliver Berg/Oliver Berg/dpa)

Harald Schmidt, 67, Entertainer, freut sich über die Beziehung von Julia Klöckner und Jörg Pilawa. „Diese Liebe tut der Republik gut“, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. Dass sich die beiden auf einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin kennengelernt hätten, könne er sich gut vorstellen.Vor wenigen Wochen habe er die Bundestagspräsidentin bei der Premiere der Nibelungen-Festspiele in Worms getroffen. Schon da habe er Schwingungen vernommen. „Kurzes Hallo. Und ich glaubte schon zu spüren, dass sie schwebt, in gewisser Weise.“

Pawel Nowak, 39, „Rennrad-Pastor“ aus Bremen, hat eines der härtesten Radrennen Europas erfolgreich absolviert. Bei der Ultracycling-Weltmeisterschaft „Race Around Austria“ legte er die 2152 Kilometer lange Strecke samt 30 000 Höhenmetern in vier Tagen, 19 Stunden und 41 Minuten zurück. Es war das erste Radrennen des aus Polen stammenden katholischen Geistlichen, der im Bistum Hildesheim arbeitet. Laut der Katholischen Nachrichtenagentur sammelte Nowak durch seine Teilnahme Tausende Euro Spenden für die Kinderkrebsstiftung Bremen. Erst vor zehn Tagen war er in 85 Stunden und ohne Schlaf etwa 1600 Kilometer von Bremen nach Rom geradelt, um dort den Papst zu besuchen. Auch hier hatte er bereits viele Spenden eingenommen: für das Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke bei Bremen.

(Foto: Henning Kaiser/Henning Kaiser/dpa)

Féréba Koné, 35, Schauspielerin, verteidigt die Jogginghose. „Ich komme auch im Winter oft in Jogginghose zur Arbeit. Das gebe ich offen und ehrlich zu“, erklärte Koné der Deutschen Presse-Agentur. „Ich sehe es einfach nicht ein, warum ich mich in schicke Klamotten werfen soll, wenn ich mich für einen Dreh sowieso wieder umziehen muss“, meinte die Darstellerin der Imani Okana in der RTL-Soap „Alles was zählt“. Jogginghosen könne man mit richtig schicken Sachen kombinieren, zum Beispiel mit hohen Schuhen.