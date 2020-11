Ursula Andress' Bikini wird nicht mehr vergöttert, Demi Moore dagegen von ungewöhnlicher Seite. Und Keanu Reeves feiert eine Corona-Party - nur ob in der Matrix oder in der Realität, das ist noch nicht ganz klar.

Ursula Andress, 84, Schweizer Schauspielerin, wird ihren alten Bikini nicht los. 1962 stieg sie als jamaikanische Muschelsammlerin Honey Ryde in "007 jagt Dr. No" in dem weißen Zweiteiler aus dem Meer und verdrehte James Bond (Sean Connery) den Kopf. Nun sollte der knappe Bikini samt Gürtel mit Goldschnalle für mindestens 300 000 Dollar unter den Hammer kommen. Bei der Auktion von Hollywood-Memorabilien war er vorab als besonders gefragtes Stück eingestuft worden. Und dann? Wollte den Bikini niemand haben.

Detailansicht öffnen (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

Phil Collins, 69, britischer Musiker, wehrt sich vor Gericht gegen die Anschuldigung, er stinke. Seine Ex-Frau Orianne Cevey, 46, hatte zuvor erklärt, sie habe seinen Geruch nicht mehr ausgehalten. Die beiden liefern sich derzeit einen Rosenkrieg. Unter anderem streiten sie, nachdem sie sich bereits einmal hatten scheiden lassen und 2016 wieder versöhnten, um ein 40-Millionen-Dollar-Anwesen in Miami. US-Medien zitieren nun aus Gerichtsdokumenten, was Collins bezüglich seines Körpergeruchs erwiderte. Demnach seien die Vorwürfe "eine Litanei nachweislich falscher, substanzloser, unverschämter, skandalöser und skurriler Anschuldigungen, die nichts mit den rechtlichen Ansprüchen in diesem Fall zu tun haben."

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Keanu Reeves, 56, kanadischer Schauspieler, hat Ärger wegen einer angeblichen Corona-Party. Mit mehreren Hundert Leuten feierte er in einem Filmstudio in Brandenburg - laut Darstellung des Studios Babelsberg war das Fest Teil eines Drehs für den Film "Matrix". Jeder Komparse sei zudem mehrmals auf Corona getestet worden. Die Bild-Zeitung zitiert dagegen einen Partygast, der behauptet: "Niemand hat gedreht." Das Gesundheitsamt in Potsdam will das nun prüfen.

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

Max von Thun, 43, Schauspieler, hat Zukunftspläne für seinen sieben Jahre alten Sohn. "Ich hoffe, ich bringe ihn so weit, dass er bis dahin schon seine erste Schulband gegründet hat", sagte er der Berliner Morgenpost. "Dann merkt er, es kommt bei Mädels super an, wenn ein paar Typen mit schlecht gestimmten Gitarren ein bisschen Krach machen." Ansonsten hält er nicht viel davon, Kinder zu viel Fernsehen gucken zu lassen, so gewöhne man ihnen ihre "ungefilterte Fantasie" ab. Thun hat gerade mit seinem Sohn ein Kinderbuch geschrieben.

Detailansicht öffnen (Foto: Narendra Shrestha/dpa)

Demi Moore, 58, US-Schauspielerin, hat eine Liebeserklärung zum Geburtstag bekommen. Und zwar von der Ehefrau ihres Ex-Mannes. "Alles Gute. Wir vergöttern dich", schrieben Emma Heming Willis und ihr Ehemann Bruce Willis, mit dem Demi Moore 13 Jahre verheiratet war und drei Töchter hat, zu einem Selfie mit Moores Autobiografie. Die Patchworkfamilie versteht sich offenbar gut, so gut, dass sie Anfang des Jahres zusammen in die Corona-Isolation ging.

Detailansicht öffnen (Foto: Aaron Chown/AFP)

Prinz Charles, 71, britischer Thronfolger, ist unter die Modedesigner gegangen. Und unter die Philosophen. Motto: "Einmal kaufen, gut kaufen". "Je öfter ich die Sachen also trage, desto nachhaltiger werde ich hoffentlich!", sagte er der Zeitung The Telegraph. Deshalb hat er mit seiner Stiftung das "Modern Artisan Project" ins Leben gerufen. Es soll junge Handwerker fördern, mit hochwertigen Textilien umzugehen, wie es auf der Internetseite des Kollaborationspartners "Net A Porter" heißt, einem Versandhaus für Luxuskleidung. Italienische Modestudenten haben demnach die Kleidung für die Kollektion entworfen, genäht wurde sie in Großbritannien.