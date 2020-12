Detailansicht öffnen (Foto: John Locher/AP)

Billie Eilish, 18, US-amerikanische Sängerin, sorgt sich um die Gesundheit ihrer Fans. "Bleibt sicher, trinkt viel Wasser und tragt eine Maske", schrieb die Sängerin auf Twitter. Außerdem sagte sie ihre im März wegen der Corona-Pandemie verschobene Welttournee nun ganz ab. Sie hätten viele Szenarien für eine Fortsetzung der Tour durchgespielt, aber derzeit sei wirklich nichts möglich, schrieb die Singer-Songwriterin am Freitag. Sie wolle nun lieber die Ausgaben für die Konzertkarten zurückerstatten.

Michael Jordan, 57, Ex-Basketballspieler, hat Barack Obama besiegt. Sein Chicago-Bulls-Trikot mit der Nummer 23 aus dem Jahr 1984 kam am Freitag bei einer Versteigerung für 320 000 Dollar (rund 264 000 Euro) unter den Hammer. Ein Basketball-Trikot aus der Schulzeit des früheren US-Präsidenten Barack Obama brachte dagegen "nur" 192 000 Dollar ein. Allerdings, so teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit, sei der Wert des weiß-blauen Jerseys mit der Nummer 23 aus der Saison 1979 des Basketball-Teams der Punahou High School auf Hawaii ein Weltrekord bei der Versteigerung eines Highschool-Trikots.

Greta Thunberg, 17, Klima-Aktivistin, ist jetzt Chefredakteurin. Am Sonntag veröffentlichte die schwedische Zeitung Dagens Nyheter eine Ausgabe mit Dutzenden Seiten über den Klimawandel. Chefredakteur Peter Wolodarski und Gast-Chefredakteurin Thunberg verbreiteten über Twitter das Cover der Ausgabe mit der Schlagzeile "Das sind Fakten, keine Meinung" und einem großen Foto eines Kraters in Sibirien, in dem der Permafrost schmilzt. Thunberg schrieb für die Ausgabe auch ein Editorial. Dass die Klima-Aktivistin bei der schwedischen Zeitung für einen Tag Chefredakteurin war, war zuvor kontrovers debattiert worden.

Elon Musk, 49, aus Südafrika stammender kanadisch-US-amerikanischer Tech-Unternehmer, ist religiös breit aufgestellt. Er habe als Kind eine anglikanische Sonntagsschule und eine jüdische Vorschule besucht, sagte Musk im Interview der Welt am Sonntag. "An einem Tag singe ich also Hava Nagila, am nächsten Tag Jesus. Als Kind singt man, glaube ich, einfach mit." Mit einigen religiösen Prinzipien stimme er durchaus überein, so der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla, "zum Beispiel mit dem Gebot, auch die andere Wange hinzuhalten."

Angus Young, 65, schottisch-australischer Gitarrist der Hardrock-Band AC/DC, ist jung geblieben. "Ich bin noch haargenau derselbe Typ wie früher. Ich höre dieselben Platten wie zu der Zeit, in der ich jung war, ich liebe dieselben Bands", sagte der Musiker, der stets in kurzen Schuluniform-Hosen auftritt, dem Playboy. "Meine Gedanken, Überzeugungen und Vorlieben sind sehr beständig." Hin und wieder versetze er sich aber ganz bewusst in die Zeit seiner Jugend zurück. "Als Teenager sorgst du dich noch nicht um so viele Dinge, wir zumindest taten das nicht. Du musst nicht viel nachdenken. Du bist herrlich frei."