So jung, so alt

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Colls/dpa)

Leni Klum, 16, Tochter von Heidi Klum, kommt ganz nach der Mutter. In der Januar-/Februar-Ausgabe der deutschen Vogue gibt die 16-Jährige ihr Model-Debüt, zusammen mit Heidi Klum ist sie auf dem Cover und in einer Modestrecke zu sehen. Sie könne sich keinen besseren Start denken, schrieb Leni bei Instagram. Im Interview des Magazins schließt sie auch eine Fernsehshow "Germany's Next Topmodel by Leni Klum" nicht aus. "Ich kann mir das schon vorstellen." Leni Klum wurde 2004 geboren. Ihr leiblicher Vater ist Formel-1-Teamchef Flavio Briatore.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Kai Pflaume, 53, Moderator, könnte ein Opfer drohender Geschäftsschließungen nach Weihnachten werden. "Meine Frau und ich schenken uns schon seit vielen Jahren nichts, weil wir lieber nach Weihnachten entspannt zusammen einkaufen gehen", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das sei "einfach stressfreier, und man muss sich keine Gedanken machen, womit ich den anderen in diesem Jahr denn überraschen kann". Die Vereinbarung gelte aber nicht für die ganze Familie: "Unsere Söhne bekommen natürlich Geschenke."

Detailansicht öffnen (Foto: Polizei Düsseldorf/dpa)

Michael Dietz, Düsseldorfer Kriminalhauptkommissar, hat ein 280 000 Euro teures Gemälde des surrealistischen Malers Yves Tanguy aus dem Altpapier gerettet. Ein Geschäftsmann habe vor einem Flug nach Tel Aviv sein Handgepäck, einen flachen Pappkarton mit dem 40 mal 60 Zentimeter großen Bild darin, am Schalter vergessen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nachdem Verlustanzeige erstattet worden war, nahm die Düsseldorfer Polizei Kontakt zur Reinigungsfirma auf, die Altpapiercontainer wurden durchsucht. "Tatsächlich lag zuunterst das wertvolle Gemälde", berichtete die Polizei. Ein Verwandter des Besitzers holte das Werk des französischen Malers (1900-1955) am Mittwoch ab.

Detailansicht öffnen (Foto: Johannes Simon)

Sebastian Bezzel, 49, Schauspieler ("Tatort"), ist von manchen Verbrechen künstlerisch fasziniert. "Ich finde Betrüger, zumal Hochstapler, hochinteressant", sagte Bezzel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Weil zum Betrüger auch immer der Betrogene gehört. Betrug ist ja nicht zuletzt ein Spiel mit Sehnsüchten und Süchten." In solchen Fällen gehe es auch um ein Spiel mit der Einsamkeit. Und mit der Gier, die in Menschen entflamme und sie unvernünftig mache.

Detailansicht öffnen (Foto: Roger Petzsche/Imago)

Makoto Hasebe, 36, alter Mann, hat ein simples Erfolgsrezept für seine gute Fitness im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. "Ich schlafe viel, mindestens acht Stunden jeden Tag. Ich entspanne abends in der Badewanne, esse gesund", sagte der Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt am Freitag in einem Interview des Sportbuzzer. Hasebe, der im Januar 37 Jahre alt wird, ist derzeit der älteste Bundesligaprofi. Ein weiterer Grund dafür sei seine Einstellung. "Japaner sind sehr diszipliniert, das gilt auch für Profisportler. Wir fokussieren uns voll auf den Sport, haben die richtige Mentalität", sagte Hasebe.