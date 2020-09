Drew Barrymore, 45, US-Schauspielerin ("Drei Engel für Charlie"), bekommt eine eigene Talkshow. In der "Drew Barrymore Show" (CBS) wird sie über Liebe und Beziehungen sprechen. Dass man für die Liebe eine Ehe eingehen muss, glaubt Barrymore nicht mehr, sagte sie dem Magazin People. "Ich werde nie mehr heiraten." Barrymore war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman, 42.

Detailansicht öffnen (Foto: Kamil Zihnioglu/dpa)

Lily Allen, 35, britische Sängerin ("Smile"), und US-Schauspieler David Harbour, 45, haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Der "King" persönlich habe die Trauung vollzogen, witzelte Harbour auf Instagram zu Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator in einer Hochzeitskapelle in der Wüstenstadt ausgerichtet wurde. Die Musikerin und der Schauspieler sind seit 2019 ein Paar. Für Allen ist es bereits die zweite Ehe.

Detailansicht öffnen (Foto: Janerik Henriksson/dpa)

Cristiano Ronaldo, 35, portugiesischer Fußballer, vermisst Buhrufe. Bei den coronabedingten Geisterspielen fehlten ihm die Pfiffe gegnerischer Fans, sagte der Stürmer laut der Nachrichtenagentur AP. "Ich mag es, wenn ich bei Auswärtsspielen ausgepfiffen werde, das motiviert mich. In leeren Stadien zu spielen, das sei "wie in einen Zirkus ohne Clowns zu gehen, in einen Garten ohne Blumen."

Detailansicht öffnen (Foto: MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP / via www.imago-images.de/imago images/Independent Photo A)

Franziskus, 83, Papst, weist den Vorwurf katholischer Lustfeindlichkeit zurück. In einem Buch, das jetzt in Italien erschienen ist, widerspricht Franziskus laut der Katholischen Nachrichtenagentur einem entsprechenden Vorwurf. Die Kirche habe zwar "unmenschliche, vulgäre Lust" verurteilt, aber "menschliche, nüchterne" Lust akzeptiert, so der Papst. "Die Lust kommt direkt von Gott, sie ist weder katholisch oder christlich noch irgendetwas anderes, sie ist einfach göttlich", so Franziskus. Sexuelle Lust diene dazu, "die Liebe schöner zu machen und den Fortbestand der Art zu sichern".

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/AP)

Alec Baldwin, 62, US-Schauspieler, und seine Frau, die Yoga-Lehrerin Hilaria, 36, haben zum fünften Mal gemeinsam Nachwuchs bekommen. Die gebürtige Spanierin postete auf Instagram ein Foto von dem neugeborenen Jungen. Den Namen will das Paar später bekanntgeben.