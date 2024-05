Zayn Malik , 31, Sänger, hat schlechte Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht. Dem US-Magazin Nylon erzählte er von seinen "nicht sehr erfolgreichen" Versuchen auf Tinder. Jeder habe ihm vorgeworfen, dass er sich nur als Sänger Malik ausgebe. "Sie fragten: ,Warum verwendest du Zayn Maliks Bilder?' Ich wurde ein- oder zweimal rausgeschmissen." Der ehemalige One Direction-Sänger war mit Kollegin Perrie Edwards verlobt und hat eine Tochter mit Model Gigi Hadid. Inzwischen sei er "zum ersten Mal in meinem Leben wirklich zufrieden und glücklich damit, Single zu sein", wie Malik sagte. "Es ist wahrscheinlich klug, sich Zeit zu nehmen, bevor man sich voll und ganz auf einen anderen Menschen als Partner fürs Leben einlässt."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Ryan Reynolds, 47, Schauspieler, bewahrt ein Geheimnis. Mit Kollegin Blake Lively, 36, hat er vier Kinder, vom jüngsten, das 2023 zur Welt kam, ist bislang aber der Name nicht bekannt. Um diesen herauszubekommen, wählten die Moderatoren des NBC-Morgenmagazins "Today" einen Umweg und fragten, ob er vielleicht auf Taylor Swifts neuer Platte zu finden sei. Die Sängerin ist mit dem Paar gut befreundet und hatte 2020 den ersten drei Kindern (Betty, James und Inez) mit dem Song "Betty" ein Geschenk gemacht. Reynolds ließ sich aber nichts entlocken, er scherzte: "Wir warten immer ab, dass Taylor uns sagt, wie das Kind heißt."

Detailansicht öffnen (Foto: Sunday Alamba/dpa)

Meghan, 42, Herzogin von Sussex, ist "wirklich glücklich". Das sagte die sie dem People-Magazin während einer Reise mit ihrem Mann, Prinz Harry, 39, nach Nigeria. Das Paar hatte sich 2020 aus dem Kreis der für die königliche Familie arbeitenden Mitglieder ausgeklinkt und lebt inzwischen mit seinen beiden Kindern Archie, 5, und Lilibet, 2, in Kalifornien. Das Verhältnis zu den britischen Royals gilt als zerrüttet. Der Nigeria-Besuch erinnert an eine Reise des Paars nach Südafrika kurz vor ihrem Ausscheiden. Damals hatte Meghan in einem Interview ihr tiefes Unbehagen mit dem Leben als Mitglied der Königsfamilie offenbart. Nun sagte sie: "Es geht uns einfach großartig. Und wir sind glücklich, zu sehen, wie unsere Familie aufwächst und sich entwickelt."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Riccardo Simonetti, 31, liebt Kitsch. "Ich nehme den auch sehr ernst und finde es unironisch gut, wenn Sachen romantisch sind, und muss das nicht immer mit einem Augenzwinkern machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde es aber wichtig, dass man sich nicht nur an der Klischee-Bilderbuch-Romantik bedient, sondern auf die Person eingeht, mit der man zusammen ist. Wenn der Partner oder die Partnerin keine Rosen mag, sind Rosen auch nicht romantisch", so Simonetti.