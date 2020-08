Helge Schneider, 64, Komiker, sieht im Spaßmachen auch eine Form der Philosophie. "Aber die Komik hält das Denken und das Spekulieren immer am Boden und bringt Philosophie auch den Menschen näher, die sich sonst vielleicht gar nicht für Philosophie interessieren", sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Komik könne die richtigen Fragen stellen, aber auch mit Absicht falsche Antworten auf Situationen und das Leben geben. Dabei komme man ins Grübeln. "Meine Aufgabe ist auch, die Leute zum Nachdenken zu bringen."

Gloria von Thurn und Taxis, 60, Promi-Adelige und mit einer Fläche von rund 30 000 Hektar größte private Waldbesitzerin Deutschlands, hält nichts vom Trend des "Tree Hugging", also dem Umarmen von Bäumen. "Das Vermenschlichen von Pflanzen und Tieren ist eine typische Modeerscheinung der Stadtbevölkerung", sagte die Fürstin der Illustrierten Bunte. Waldspaziergänge seien für sie "leider wie ein besorgter Krankenbesuch bei einem geliebten Onkel". Die zu sehenden Schäden ließen sie nicht kalt. Magische Stunden habe sie dabei aber noch nicht erlebt.

Manfred Lütz, 66, Psychiater, Theologe und Buchautor, sieht "immer mehr Irre" herumlaufen: "Massenmörder, Kriegshetzer, Lügner, Betrüger, rücksichtslose Egomanen". Dazu zähle er auch Spitzenpolitiker wie US-Präsident Donald Trump, Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro oder den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, sagte Lütz der KNA. Zwar seien die meisten psychischen Erkrankungen heilbar. "Aber das Dilemma bleibt: All diese Typen kann man leider nicht behandeln, denn sie sind normal, jedenfalls nicht krank, und gerade deswegen brandgefährlich."

Lori Loughlin, 56, US-Schauspielerin, und ihr Ehemann, der Designer Mossimo Giannulli, 57, sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts verurteilte sie zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis wegen Betrugs, wie US-Medien berichten. Zudem müssen sie insgesamt 400 000 Dollar Strafe zahlen. Loughlin und Giannulli sollen 500 000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie so über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen.