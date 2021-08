Detailansicht öffnen (Foto: Clara Margais/dpa)

Noah Becker, 27, Sohn und Künstler, stellt auf Mallorca Gemälde aus. Bei der Vernissage am Freitagabend war auch Vater Boris Becker zugegen. "Familie ist echt alles für mich. Meine Mum ist sehr kunstaffin, und mein Dad hat krassen Geschmack - obwohl er das selbst nicht sagt", sagte Noah Becker der Mallorca Zeitung. Die Ausstellung in der Gerhardt Braun Gallery im Zentrum Palmas heißt "Pros & Cons of Being A Spoiled Brat" (Die Vor- und Nachteile, ein verwöhntes Balg zu sein). "Das Bild vorne rechts sieht aus wie ein Alien, zeigt aber meine Mutter, wie sie ihre Kakteen gießt", erklärte der Künstler eines seiner Bilder.

Detailansicht öffnen (Foto: Jonas Ekströmer/dpa)

Julian, viereinhalb Monate, Schwedens jüngster Prinz, ist seit Samstag ein Christkind. Vor den Augen der versammelten Königsfamilie wurde der dritte Sohn von Prinz Carl Philip, 42, und Prinzessin Sofia, 36, in der Kirche von Schloss Drottningholm getauft. Julian ist am 26. März in Stockholm zur Welt gekommen. Der Enkel von König Carl XVI. Gustaf, 75, ist nach Kronprinzessin Victoria, deren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar sowie seinem Vater und seinen Brüdern Alexander und Gabriel die Nummer sieben der schwedischen Thronfolge.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Viggo Mortensen, 62, dänisch-US-amerikanischer Schauspieler, ist gerne Einzelgänger. "Ich fühle mich in meiner eigenen Haut wohl. Und zwar so weit, dass ich Tage, wenn nicht sogar Wochen für mich alleine klarkomme", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Ich muss mit niemandem sprechen, finde Möglichkeiten, mich zu betätigen, ohne deshalb nervös zu werden."

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Nelson/dpa)

Mila Kunis, 38, US-Schauspielerin, und ihr Ehemann Ashton Kutcher, 43, ebenfalls US-Schauspieler, finden eine Debatte, die sie selbst losgetreten haben, offenbar wischiwaschi. In einem Podcast im Juli sprach das Paar über seine sparsamen Waschgewohnheiten. Ihre Kinder wasche sie erst, wenn man den Dreck so richtig sehe, sagte sie unter anderem. Mehrere Prominente in den USA wurden daraufhin in den vergangenen Wochen nach ihren Meinungen dazu gefragt. Jetzt antworteten Kunis und Kutcher mit einem ironischen Video auf Instagram. Das Paar steht im Badezimmer, eines der Kinder steht den Geräuschen nach unter der Dusche. "Du lässt Wasser auf die Kinder?", fragt Kutcher, "versuchst du, sie zu schmelzen, willst du sie etwa verletzen?" Unter das Video schrieb Kutcher: "Diese Wasch-Sache ist völlig aus dem Ruder gelaufen."