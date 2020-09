Eugenie, 30, britische Prinzessin, besitzt Bären-Schuhe. Auf Twitter teilte die jüngere Tochter von Prinz Andrew ein Foto von einem flauschigen Paar Baby-Puschen und schrieb dazu: "Jack und ich sind so aufgeregt", der königliche Nachwuchs werde Anfang 2021 erwartet. Eugenie, Nummer zehn der Thronfolge, ist seit zwei Jahren mit dem Unternehmer Jack Brooksbank, 34, verheiratet.

Katy Perry, 35, US-Sängerin, findet den Begriff "Erziehungsurlaub" unangebracht. "Wenn eine Mutter schließlich wieder zur Arbeit geht (in was für einem Beruf auch immer), dann kommt sie nicht aus einer monatelangen ,Auszeit' zurück, sondern aus einem Vollzeitjob - als Mutter", schrieb Perry auf Twitter und fügte hinzu: "Ruft eure Mutter an und sagt ihr, dass ihr sie liebt und schätzt und dass ihr euch für bezahlten Familienurlaub einsetzt." Perry ist mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom liiert, Tochter Daisy ist einen Monat alt.

Pete Townshend, 75, britischer Rockmusiker, hat sich durchs Gitarrespielen selbst therapiert. "Das Gitarrenspiel hat mich aus dem Käfig befreit", sagte der Songwriter der Band The Who der Neuen Osnabrücker Zeitung. Als Vierjähriger sei er für einige Jahre zu seiner Großmutter geschickt worden. "Ich war todtraurig, weil sie mich so schlimm behandelte." Die rabiate Art der Großmutter habe ihn damals sehr geprägt. Mit zwölf Jahren habe er dann die Liebe zum Gitarrespielen entdeckt. Bei Konzerten zertrümmerte der Musiker später regelmäßig Gitarren. "Ich habe heute noch viele Narben vom Gitarrenzerstören, so als ob ich im Krieg gewesen wäre."

Werner Herzog, 78, Regisseur, kann der Politik von US-Präsident Donald Trump auch Positives abgewinnen. "Er hat keinen neuen Krieg angefangen, er hat Nordkorea nicht bombardiert, er hat Russland nicht bombardiert, er hat den Iran nicht mit einem Großkrieg überzogen", sagte der in den USA lebende Filmemacher im Podcast von Sandra Maischberger. Dies allein sei bemerkenswert, manches sei aber auch "langfristig katastrophal".