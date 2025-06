Julien Ferrat , 33, Stadtrat in Mannheim, plant eine Bildungsfahrt in ein FKK-Camp nach Südfrankreich. Zur Teilnahme hätten sich bislang mehr als 30 Interessenten gemeldet, erklärte der Politiker der Lokalpartei „Die Mannheimer“ laut dem Mannheimer Morgen, die meisten von ihnen Männer. Die Kosten der achttägigen August-Fahrt an die Mittelmeerküste müsse jeder Teilnehmer selber tragen, sagte der Sozialwissenschaftler und Onlinehändler. Auf der Suche nach Teilnehmern hatte der Politiker im örtlichen Amtsblatt inseriert, was CDU-Kreisvorsitzender Christian Hötting „hirnverbrannt“ nannte. Ferrat schade so der Politik. Laut der Deutschen Presse-Agentur möchte Ferrat für die Reiseteilnehmer zuvor noch ein „Trainingslager mit Outdoor-Sex“ in Mannheim veranstalten.

(Foto: Sven Hoppe)

Felix Neureuther, 41, ehemaliger Ski-Rennläufer, ruft zu „gesundem Menschenverstand“ beim Thema Umweltschutz auf. „Wir müssen nicht automatisch zum Klimakleber werden“, sagte Neureuther bei einer Buchvorstellung in München. Im Leben gehe es darum, „eine gesunde Mitte“ zu finden und der nachfolgenden Generation ein Vorbild zu sein. Dies könne man beispielsweise dadurch, dass man bei Wanderungen neben dem eigenen auch den fremden Müll mit nach Hause nehme und seine Kinder prinzipiell nicht mit dem Auto zur Schule fahre, so der vierfache Familienvater. Was Urlaubsreisen angehe, gelte es, sich trotz Klimakrise eine gewisse Lebensfreude zu erhalten. Es sei wichtig, fremde Kulturen und Landschaften kennenzulernen. „Nur so kann ich eine Bindung zur Natur aufbauen und sie als schützenswert erleben.“

(Foto: Andreas Gora)

Bianca Claßen, 32, Youtube-Star („Bibis Beauty Palace“), heißt jetzt wieder Bianca Heinicke. Die Influencerin hatte 2018 ihren Kollegen Julian Claßen geheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. 2022 hatte sich das Paar getrennt, mittlerweile wurde die Ehe durch das Amtsgericht Köln rechtskräftig geschieden, berichtet Bild. Nach einer 20-monatigen Auszeit auf Social Media sei Heinicke dort wieder aktiv, sie lebe mit einem „Lebenscoach“ zusammen, ihr Ex mit einer neuen Influencerin.

(Foto: Jörg Seewald/Jörg Seewald/Agentur See4C/dpa)

Marianne Sägebrecht, 79, Schauspielerin, mag ihre Figur. „Ich habe immer den jungen Menschen gesagt: Bitte, ihr seid rund. Nehmt die Welt und euch so an, wie sie ist, wie ihr seid. Wisse: Du bist schön“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur zufolge. Selber habe sie sich immer „als schönen runden Menschen gesehen“, sagte die Darstellerin, sie habe „breite Wangenknochen, einen schönen runden Körper und schöne Haut“. Die gebürtige Starnbergerin hatte mit „Out of Rosenheim“ von Regisseur Percy Adlon Mitte der 1980er-Jahre ihren schauspielerischen Durchbruch erlebt. Der Film, in dem sie die Oberbayerin Jasmin Münchgstettner spielt, welche zusammen mit der temperamentvollen Amerikanerin Brenda irgendwo im Südwesten der USA ein Café aufmöbelt, ziehe auch heute noch viele junge Leute an, meinte Sägebrecht.