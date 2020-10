Delphine Boël, 52, Künstlerin, ist jetzt ganz offiziell Prinzessin von Belgien. Das hat ein Brüsseler Gericht nach jahrelangem Vaterschaftsstreit mit dem früheren König Belgiens entschieden. Auch ihre beiden Kinder Joséphine und Oscar würden Prinzessin beziehungsweise Prinz. Boël selbst nehme den Nachnamen ihres Vaters an: Sachsen-Coburg-Gotha. Nach Boëls Darstellung hatten ihre Mutter und Ex-König Albert II. vor Jahrzehnten eine längere Affäre, was Albert stets bestritten hatte. Im Januar lenkte er ein und gestand die Vaterschaft ein.

Michael Herbig, 52, Bully, lässt sich von Verschwörungsfantasien inspirieren. "Dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die eigentlich ein Echsenmensch ist, oder dass da Blut getrunken wird, sind echt abgefahrene Ideen für einen Sketch", sagte der Schauspieler und Filmregisseur der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings seien diese Mythen, die momentan kursierten, kaum noch zu toppen. "Ich bin fast ein bisschen traurig, dass uns das damals nicht eingefallen ist."

Tony Jantschke, 30, in Hoyerswerda geborener Fußballspieler von Borussia Mönchengladbach, sieht das Gute in Wessis und Ossis. "Wenn die Menschen im Osten den Euro einmal mehr umdrehen, heißt es, sie seien geizig. Und wenn die Leute im Westen etwas selbstbewusster auftreten, wird ihnen unterstellt, sie seien arrogant. Wenn man sich gegenseitig respektiert, können Unterschiede sehr angenehm sein", sagte Jantschke der Sächsischen Zeitung.

Ivana Trump, 71, Ex-Model, wundert sich über die Corona-Infektion ihres Ex-Manns Donald Trump, weil das Händewaschen nicht zu seinen Schwächen zähle. Es sei "ein bisschen schockierend", weil der Präsident "die sauberste, gesündeste Person" sei, sagte sie dem People-Magazin. "Nicht die gesündeste, was das Essen anbelangt, aber sonst sehr gesund - er wäscht sich immer die Hände und ist immer vorsichtig", so Ivana. Seine einzige Schwäche sei die Ernährung. "Er liebt den Big Mac."

Jamnadas Majethia, 51, indischer Filmproduzent, weiß, wie man einen Corona-Ausbruch verhindert: mit Regenschirmen. Majethia hatte die Idee, all seinen Schauspielern und Crewmitgliedern einen Schirm in die Hand zu drücken, den sie am Set fast immer tragen müssen. Nur wenn sie gerade in einer Szene spielen und gefilmt werden, dürfen sie ihn ablegen. "Wenn Menschen miteinander reden oder arbeiten, vergessen wir immer wieder, den Abstand einzuhalten. Wir sind halt soziale Wesen", sagte er der dpa zufolge. Mit den Schirmen passiere das nicht.