Jennifer Lawrence , 34, Hollywood-Star, hat Erfahrungen aus ihrem Leben als zweifache Mutter geteilt. „Kinder zu haben, verändert alles“, sagte sie am Rande der Filmfestspiele von Cannes. „Es ist brutal und unglaublich. Sie spielen nicht nur eine Rolle bei der Entscheidung, ob ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich arbeite. Ich wusste nicht, dass ich so viel fühlen kann. Mein Job hat viel mit Gefühlen zu tun, und sie haben mir die Welt eröffnet.“ Es fühle sich fast an, als sei man eine offene Wunde, sagte Lawrence. „Sie haben mein Leben verändert, offensichtlich zum Guten, und sie haben mich kreativ verändert. Ich empfehle sehr, Kinder zu haben, wenn man Schauspieler werden will.“

Barbie, 66, Kultpuppe, ist nicht mehr so häufig auf Zehenspitzen unterwegs. Sie tauscht die High Heels immer öfter gegen Sneakers oder bequeme Sandalen ein, wie eine Studie der Monash-Universität bei Melbourne zeigt. Die Geburtsstunde von Barbie schlug 1959, und in den ersten zehn Jahren tippelten sämtliche Modelle noch auf dem Vorderfuß, ohne dass die Ferse den Boden berührte. Mittlerweile sind die High-Heel-Barbies in der Minderheit: Nur noch 40 Prozent der Puppen standen im Untersuchungszeitraum 2020 bis Juni 2024 auf Zehenspitzen, berichtete das Team um die Podologin Cylie Williams im Fachjournal Plos One. Für ihre Analyse schauten die Wissenschaftler auf die Füße von 2750 Barbiepuppen-Modellen aus den Jahren von 1959 bis 2024.

Julia Roberts, 57, Hollywood-Star, trauert um ihre mit 19 Jahren gestorbene Hündin Myrtle. Die Oscar-Preisträgerin („Erin Brockovich“) postete ein Foto des Tieres auf Instagram und schrieb dazu: „Unsere Myrtle. Eine Legende. 2006 – 2025“, mit einem Kronen-Emoji versehen. Trost erhielt sie von Fans und prominenten Freunden. Schauspielerin Jennifer Aniston drückte in den Kommentaren ihr Beileid aus. Auch der Ehemann von Roberts, Danny Moder, erinnerte auf Instagram an Myrtle.

Anna-Carina Woitschack, 32, Schlagersängerin und Reality-TV-Star, hat viele Jahre in einem Wohnwagen gelebt – und dadurch die Kunst der schnellen Anpassung erlernt. „Ich bin in einem fahrenden Zuhause aufgewachsen – meine Eltern waren mit dem Puppentheater unterwegs, das war unsere Lebenswelt. Ich habe meine Kindheit in verschiedenen Städten verbracht, immer unterwegs“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das habe sie geprägt. „Ich bin dadurch total anpassungsfähig und komme mit neuen Situationen schnell klar“, sagte sie. Es habe sie zudem etwas gelehrt: „Zu Hause ist da, wo deine Herzensmenschen sind.“