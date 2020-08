Philipp Plein, 42, deutscher Mode-Designer, vermisst frühere Topmodels wie Naomi Campbell oder Kate Moss in der heutigen Fashion-Welt. "Das, was es heute gibt, sind mehr Instagram-Models", sagte Plein im Podcast "Tomorrow". Früher habe die Industrie aus Glamour und Jetset bestanden. "Da war Reichtum, da war Geld, Kreativität, Sex und Beauty mit den Models, die ganze Power war vereint. Das gibt es heute nicht mehr." Grund für diesen Wandel ist laut Plein, dass ein Großteil der Marken nun Eigentum von Investmentfonds oder börsenorientiert ist. "Die Designer, wenn es sie denn noch gibt, sind meistens Angestellte, die spielen halt für den Club, solange sie der Club bezahlt."

Philipp Plein neben Model Naomi Campbell. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Linda Zervakis, 45, "Tagesschau"-Sprecherin, kann seit der Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr noch unbehelligter in Bus und U-Bahn durch Hamburg fahren. "Jetzt mit Maske erkennen mich die meisten ohnehin nicht", sagte Zervakis dem Branchendienst Teleschau. "Wenn ich doch mal angesprochen werde, dann sind das ältere Damen, die mir mitfühlend mitteilen, dass ich um einiges müder als im Fernsehen aussehe, um dann lobend zu erwähnen, dass ich in der "Tagesschau" immer so schön deutlich spreche."

(Foto: Georg Wendt/dpa)

Tim Bendzko, 35, Sänger, hat ein Ziel verfehlt. Für ein Konzertexperiment zu Großveranstaltungen in Corona-Zeiten erreichte der Sänger trotz Verlängerung der Anmeldefrist weniger Teilnehmer als angepeilt. Statt 4200 Menschen registrierten sich laut dpa lediglich 2210 für das Konzert in der Leipziger Arena am kommenden Samstag. Trotzdem: "Das ist eine Größenordnung, mit der wir gute Ergebnisse erwarten können", sagte Studienleiter Stefan Moritz. Ziel der Forscher ist, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann.

Jissachar Dov Rokeach, 72, Rabbiner der chassidischen Belz-Bewegung, einer Gruppe im ultraorthodoxen Judentum, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Rokeach galt bisher als der einzige prominente Rabbiner, der Corona-Schutzmaßnahmen grundsätzlich ablehnte. In den vergangenen Monaten leitete er Massengebete und führte große Menschengruppen ohne Masken an die Klagemauer. Seine Anhänger hielt er an, keine Erkrankungen zu melden. Er infizierte sich offenbar auf der Hochzeit seines Enkels, an der Tausende strengreligiöse Juden teilnahmen, und liegt nun im Krankenhaus, berichtet das Online-Portal YNet-News.