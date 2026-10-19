Jan Hofer , 76, ehemaliger „Tagesschau“-Sprecher, wechselt ins Verkaufsfernsehen. Der auf Mallorca lebende Rheinländer werde im November beim Homeshopping-Sender HSE anfangen und dort live für Pullover, Strickjacken und Pyjamas werben, teilte der Sender mit. Sein erster Online-Auftritt sei für den 17. November geplant, zwei Tage später folge die Premiere aus dem Fernsehstudio. Jan Hofer werde als „Creator“ eine „Collection“ vorstellen, die er mitentwickelt habe. Dabei wolle er bequeme Mode empfehlen, mit der man schnell gepflegt angezogen sei. Hofer war über viele Jahre das bekannteste Gesicht der ARD-„Tagesschau“. 2020 verließ er den Sender und wechselte zu RTL, wo er von 2021 bis 2024 die Spät-Nachrichtensendung „RTL Direkt“ moderierte.

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Harald Schmidt, 69, ehemaliger Late-Night-Talker, hat seinen Jaguar verschenkt. „Ich hab’ den einem Bastler geschenkt, weil der war nicht mehr durch den TÜV zu kriegen“, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. „Ich brauch’ kein Auto mehr, ich hab’ kein Auto mehr“. Der neue Eigentümer seines Wagens, Asad Hussain, hatte bereits im Sommer der Oberweser Wochenzeitung berichtet, er habe Schmidt in Wien getroffen, man sei „ins Plaudern“ geraten. Irgendwann habe Schmidt ihm sein Auto per Handschlag übergeben. Über die technischen Schwachstellen habe der Moderator ihn zuvor aufgeklärt: „Der Wagen springt ab und zu nicht mehr an. Und wenn er fährt, dann nur noch bis in den zweiten Gang“, so Hussain. Schmidt erklärte, er genieße es, mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Dort höre er viele interessante Gespräche und ändere gerne auch mal spontan die Route.

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Andy Burnham, 56, britischer Premierminister, sagt Ruhestörern in öffentlichen Verkehrsmitteln den Kampf an. „Wir alle kennen das: Man sitzt im Zug und jemand fängt an, laut Musik oder Videos vom Handy abzuspielen. Das nervt und kann einem schnell die ganze Fahrt verderben“, sagte Burnham dem britischen Guardian zufolge. Künftig soll es lokalen Verkehrsbehörden in Großbritannien daher möglich sein, Strafen von bis zu 100 britischen Pfund zu verhängen. Es gehe darum, das Reisen für alle wieder angenehmer zu machen, deshalb solle auch gegen E-Zigaretten und Vermüllung im ÖPNV verstärkt vorgegangen werden. Auch mit Plakaten sollen die Menschen daran erinnert werden, in Bussen und Bahnen künftig keine Musik oder Videos über Lautsprecher mehr abzuspielen.

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Axel Scheffler, 68, Zeichner der Kinderbuchfigur „Grüffelo“, will sich gegen KI-generierte Bilder im Stil seiner Werke wehren. „Ich erwäge zu klagen“, sagte Scheffler der Zeit. „Am liebsten würde ich mich mit anderen Künstlern zusammentun und gemeinsam vor Gericht ziehen.“ Er spreche bereits mit seinen Verlagen über eine mögliche Unterstützung. So werfe Chat-GPT in Minutenschnelle Bilder aus, die deutliche Ähnlichkeiten mit seinen Werken aufweisen. „Ich bin entsetzt, das ist ganz eindeutig meine Figur, nur die Hintergründe sehen ganz anders aus, als ich sie zeichne“, sagte Scheffler. Auch Musiker wie David Garrett hatten zuletzt kritisiert, dass ihr geistiges Eigentum unrechtmäßig zum Training von KI genutzt werde.

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Motsi Mabuse, 45, „Let’s Dance“-Jurorin, erlebt in Deutschland immer wieder Alltagsrassismus. Zwar sei sie bekannt und werde als „Frau Mabuse“ auch durchaus freundlich empfangen. „Aber ich erlebe auch, dass ich in Hamburg in ein Uhrengeschäft gehe und der Verkäufer mir ins Gesicht sagt, das sei das falsche Geschäft für mich. Ich erlebe Rassismus unterschiedlich. Wenn ich zum Krankenhaus gehe, ungeschminkt und ohne gemachte Haare, dann erlebe ich Rassismus“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Oder wenn ich fliege. Da bin ich ja nicht geschminkt oder sonst was – und ich werde immer angehalten. Ich werde immer nach meinem Ausweis gefragt oder darauf hingewiesen, dass ich in der Business-Class-Schlange stehe. So, als gehöre ich da nicht hin.“ Auch beim Zoll werde sie oft gestoppt.