Detailansicht öffnen (Foto: AFP)

Ricky Martin, 48, puerto-ricanischer Sänger, hat "noch ein paar Embryos auf Lager". Dem Magazin Entertainment Tonight sagte er: "Einige Leute halten mich für verrückt. Aber ich liebe es, eine große Familie zu haben." Seinem Ehemann Jwan Yosef sage er aber lieber nichts von den Familienplänen, "er dreht eh schon durch". Das Paar hat vier Kinder, die zwölf Jahre alten Zwillinge Matteo und Valentino, die zwei Jahre alte Lucia und den einjährigen Renn. "Die Pubertät hält langsam Einzug, und es wird irre." Aber immerhin seien die Jungs gut in der Schule.

Detailansicht öffnen (Foto: Caroline Seidel/dpa)

Anna-Carina Woitschack, 28, Schlagersängerin, geht im Wohnmobil auf Sendung. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Moderator Stefan Mross, 44, gestaltet Woitschack von Ende November an eine Radioshow aus dem Mobile Office. "Das Gute ist, wir können in unseren Freizeitklamotten vor dem Mikro sitzen und in die Maske müssen wir auch nicht", sagte sie in einer Mitteilung von Schlager Radio B2.

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Crossick/dpa)

Elton John, 73, britischer Sänger, hält es für gefährlich, wenn Menschen, die berühmt wurden, in einer Blase leben. "Ich habe gesehen, wie es so vielen Menschen passiert ist: Dass sie in ihrer eigenen Rolle festsitzen und anfangen zu glauben, sie seien unbesiegbar", sagte John in einem Gespräch für das Modemagazin VMAN. Als lobendes Beispiel diene da Shawn Mendes, 22, kanadischer Sänger, der auch an dem Gespräch teilnahm. "Der Erfolg ist dir nicht zu Kopf gestiegen", sagte John zu ihm.

Detailansicht öffnen (Foto: Lisa Ducret/dpa)

Shawn Mendes, 22, kanadischer Sänger, findet es ab und an schwer, Shawn Mendes zu sein. "Es gibt viele Momente, in denen ich als Künstler das Gefühl habe, dass das sehr viel ist", sagte Mendes im Modemagazin VMAN. Als lohnendes Vorbild diene da Elton John, 73, britischer Sänger. Wenn er den ansehe, "der mit so viel Liebe und Bescheidenheit weitergemacht hat und die Zeit hat, eine Stunde lang mit mir zu telefonieren", sagte Mendes, dann denke er, dass es auch für ihn möglich sei, das zu tun.