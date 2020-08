Marcelo Rebelo de Sousa, 71, Präsident von Portugal, hat zwei Kajakfahrerinnen geholfen. Wie die BBC berichtet, schwamm Rebelo de Sousa an der Algarve von seinem Strand aus zwei Frauen entgegen, die mit ihrem umgekippten Boot in Schwierigkeiten geraten waren. Video-Aufnahmen zeigen den Präsidenten, wie er am Praia do Alvor andere Helfer offenbar dabei unterstützt, das wieder aufgerichtete Boot an Land zu bringen. Derzeit befindet sich der Politiker des Partido Social Democrata publikumswirksam auf touristischer Werbetour durch sein Land.

Detailansicht öffnen Japans Kaiser Naruhito mit seiner Frau, der Kronprinzessin Masako (Mitte), und ihrer Tochter Prinzessin Aiko (Foto: Uncredited/dpa)

Naruhito, 60, japanischer Kaiser, verzichtet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit seiner Familie auf Sommerurlaub außerhalb Tokios. Wie das kaiserliche Haushofamt bekannt gab, sagte der Monarch den geplanten Aufenthalt in Sommerresidenzen in den Präfekturen Tochigi und Shizuoka ab, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Auf diese Weise will die Kaiserfamilie verhindern, dass sich das Virus ausbreitet, denn viele Passanten hätten wie immer versucht, einen Blick auf die Familie zu erhaschen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Judith Rakers, 44, deutsche Nachrichtensprecherin, hat eigene Hühner. "Ich habe vor zwei Jahren angefangen, in meinem Garten Obst und Gemüse anzubauen, und mittlerweile habe ich sogar eigene Hühner, die mich täglich mit frischen Eiern versorgen", sagte die gebürtige Paderbornerin dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. "Ich hätte nie gedacht, wie viel Spaß Homefarming macht, und dass man das alles lernen kann, auch wenn man gartentechnisch ein Vollhonk ist."

Daniel Hunter, kanadischer Polizist, wundert sich über einen auf einer Autobahn radelnden Sechsjährigen. Der Junge sei auf dem rechten Seitenstreifen des Highway 403 in der Großstadt Hamilton in Richtung Toronto unterwegs gewesen, teilte seine Behörde auf Twitter mit. "Er war vom Haus seiner Großmama aus auf dem Weg zu seiner Mama. Ich weiß nicht, ob er wusste, wohin er fuhr, aber er fuhr in die richtige Richtung", so Hunter von der Polizei Ontario gegenüber dem Sender Global News. Immerhin habe der Junge einen Helm getragen.