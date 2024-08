Ian McKellen, 85, Schauspieler, verdankt seiner Verkleidung einen glimpflichen Unfallausgang. Vor zwei Monaten stürzte der Schauspieler, der unter anderem als Magier Gandalf aus dem Film „Herr der Ringe“ bekannt ist, von einer Theaterbühne in London. In dem Theaterstück „Player Kings“ verkörpert er die sehr beleibte Figur Sir John Falstaff. „Ich trug einen dicken Anzug für Falstaff und das hat meine Rippen und andere Gelenke gerettet. Ich bin also mit viel Glück davongekommen“, sagte der Schauspieler dem britischen Magazin Saga. Er leide allerdings immer noch unter „quälenden Schmerzen in den Schultern“. Er gehe gar nicht mehr aus dem Haus, weil er Angst habe, dass jemand gegen ihn stoße, erzählte der 85-Jährige. Sein gebrochenes Handgelenk und sein verletzter Wirbel seien auch weiterhin nicht verheilt. Als Falstaff kann er vorerst nicht antreten.