Von Marija Barišić

Thomas D, 51, Mitglied der Band Die Fantastischen Vier hat eine ungewöhnliche Art, sich zu entspannen. "Ich liebe es, Löcher zu graben", sagte er dem Münchner Merkur. Dem Blatt zufolge legte er sich kürzlich auch einen Bagger dafür zu. Wofür die Löcher gut sein sollen, wisse er allerdings noch nicht genau. Gestresst habe ihn vor allem das Homeschooling seiner Kinder während der coronabedingten Schulschließungen. 2021 wollen Die Fantastischen Vier wieder auf der Bühne stehen.

Edgar Lungu, 63, sambischer Staatspräsident, trauert um einen Fisch namens "Mafishi". "Ich bin froh darüber, dass du einen würdigen Abschied bekamst. Wir alle werden dich vermissen", schrieb Lungu auf Facebook in seiner Trauerbotschaft, in der er auch Mahatma Gandhi zitierte. In Sambia herrscht kollektive Trauer um den 40 Zentimeter langen "Mafishi", der in einem Teich auf dem Gelände der Copperbelt-Universität in Kitwe lebte. Studenten sahen in ihm einen Glücksbringer, wie die Zambia Daily Mail berichtet. "Mafishi" soll sieben Jahre alt geworden sein.

Prinz Harry, 35, Mann von Meghan Markle, zahlt britische Steuerzahler aus. Er habe dem Sovereign Grant, dem Steuer-Topf für die königliche Familie, 2,7 Millionen Euro zurückerstattet, teilte ein Sprecher mit. Aus dem Topf war die Renovierung eines Hauses namens Frogmore Cottage finanziert worden. Das Haus in der Nähe des Schlosses Windsor war für das Paar gedacht gewesen, bevor es sich von den Aufgaben des Königshauses verabschiedete und nach Kalifornien zog. Harry und Meghan würden nun in Frogmore Cottage wohnen, wenn sie das Vereinigte Königreich besuchten, so der Sprecher.

Collien Ulmen-Fernandes, 38, Moderatorin, Schauspielerin und Autorin, findet, dass Kinder zu vielen Geschlechter-Klischees ausgesetzt seien. "Die Welt der aktuellen Kindergeneration ist so stereotypisiert wie nie zuvor", sagte sie den Funke-Zeitungen. "In den Spielwarenkatalogen stehen die Mädchen in der Kinderküche, die Jungs sind die Superhelden." Man müsse solche Klischees "ganz früh aufbrechen", was sie auch in ihrem neuen Kinderbuch mache.