Nicki Minaj, 37, trinidadisch-tobagische Rapperin, folgt beim Thema Familie der klassisch-konservativen Trias. "Liebe. Hochzeit. Kinderwagen", schrieb die Musikerin auf Instagram und verkündete somit ihre erste Schwangerschaft. Die dazugehörige Fotoserie ist weniger konservativ: Minaj hat gelbe oder türkise Haare, trägt abenteuerlich hohe Schuhe und einen Paillettenbikini, der freie Sicht auf ihren bereits deutlich gerundeten Bauch lässt.

Detailansicht öffnen (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Elon Musk, 49, US-Unternehmer, twittert auf Deutsch. Der Tesla-Gründer teilte ein Foto, auf dem er seinen zwei Monate alten Sohn X Æ A-XII auf dem Arm hält, und schrieb dazu, wortwörtlich: "Das baby kann noch keinen löffel benutzen." Seine Botschaft bleibt bislang ein Rätsel, Teile der Twittergemeinde vermuten, Musk könne damit verschlüsselt mitgeteilt haben, wie lange der Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg noch dauern werde.

Detailansicht öffnen Nikki Bella, hier mit ihrem Ex-Freund John Cena. (Foto: Richard Shotwell/dpa)

Nikki Bella, 36, ehemalige US-Wrestlerin, hat es beim Baby-Shopping übertrieben. "Ich habe schon viel zu viel gekauft", sagte die schwangere Ex-Sporlerin der Elternzeitschrift Mini-Magazine. Ihr Sohn, der in wenigen Wochen zur Welt kommen soll, verfügt pränatal bereits über zwei Paar Markenturnschuhe ("Er wird definitiv sehr gut angezogen sein"), ein Bettchen mit integriertem Babyphone für 1295 Dollar und einen ähnlich teuren Kinderwagen. Außerdem Teil der Erstausstattung: eine Gucci-Wickeltasche für 1690 Dollar.

Detailansicht öffnen (Foto: imago images/MediaPunch)

Gretchen Rossi, 41, US-Seriendarstellerin, hat es beim Kindergeburtstag übertrieben. Die Mitwirkende der Serie "The Real Housewives of Orange County" schmiss zum ersten Geburtstag ihrer Tochter eine Nixen-Party. "Skyler liebt Meerjungfrauen vom Tag ihrer Geburt an", sagte Rossi dem People-Magazin. Sie schaue gerne Filme über Meerprinzessinen an und gerate immer aus dem Häuschen, wenn sie eines der Fabelwesen sehe - "vermutlich wegen des Glitzers". Teil der Party-Deko waren echte menschliche Nixen, die dem Geburtstagskind im Pool etwas vorplanschten.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Bushido, 41, Rapper, hat vergleichsweise bescheiden Kindergeburtstag gefeiert. Auf Instagram teilte er Fotos vom 8. Geburtstag seiner ältesten Tochter Aaliyah. Zu sehen sind ein Folienballon und eine Torte in Form einer Pferdekoppel mit Marzipan-Gäulen obendrauf. Echte Pferde waren allem Anschein nach nicht Teil der Party-Deko.