Angelina Jolie, 45, US-Schauspielerin und Mutter von sechs Kindern, hat zwei Grundschüler aus London beglückt. Sie schickte Ayaan und Mikaeel, 6, die Geld für notleidende Kinder im Jemen sammeln, einen Brief und eine Spende in unbekannter Höhe für ihre Aktion. Die Schüler bedankten sich laut Deutscher Presse-Agentur über Instagram und luden Frau Jolie auf ein Freigetränk an ihrem Limonadenstand ein.

Sharon Stone, 62, US-Schauspielerin, ärgert sich über Donald Trump. "Ich schäme mich dafür, dass er dieses heilige Amt innehat", sagte Stone der dpa. Eine solch wichtige Position müsse man mit Ernsthaftigkeit und Ehrfurcht ausfüllen. Ganz anders ihre Sicht auf die deutsche Bundeskanzlerin: "Frau Merkel finde ich erstaunlich und großartig. Ich schätze sie zutiefst."

William, 38, britischer Prinz, freut sich, dass seine Kinder George, 7, und Charlotte, 5, wieder in die Schule gehen. In den vergangenen Monaten waren die zwei älteren Kinder von William und Kate daheim unterrichtet worden. "Die letzten fünf Monate waren wundervoll für uns, aber es waren auch lange fünf Monate", sagte William in Belfast, wie das People-Magazin berichtet.

Reinhold Messner, 75, Südtiroler Bergsteiger, hält viele seiner Expeditionen im Nachhinein für kaum zu rechtfertigen. Mit Blick auf seinen Bruder Günther, der vor 50 Jahren bei einer gemeinsamen Tour am Nanga Parbat im Himalaya ums Leben kam, sagte Messner der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Wir hatten so ein Jung-Siegfried-Gefühl - die anderen kommen zwar ums Leben, aber uns passiert nichts." Viele seiner Touren seien aus heutiger Sicht "nicht nur egoistisch" gewesen, "sondern auch den Eltern, Brüdern, Schwestern und Freunden gegenüber kaum zu rechtfertigen."

Eine Königspython, 62, hat mindestens 20 Jahre nach ihrem letzten Sex sieben Eier gelegt. Das Tier erstaunte damit Mitarbeiter wie Besucher des Tierparks von St. Louis (USA), wie AP berichtet. Die Geburten nach längerer Enthaltsamkeit seien nicht ungewöhnlich, erklärte Zoomitarbeiter Mark Wanner, womöglich habe sich die Schlange asexuell fortgepflanzt. Ihr Alter aber sei schon sehr erstaunlich.