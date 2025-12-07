George Clooney , 64, Hollywood-Star, fährt gern mit der Bahn. „Ich nehme sehr oft den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs“, sagte er der F.A.S. Der Schauspieler lebt mit seiner Familie – der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander – auf einem Bauernhof in Frankreich. In der Bahn erkannt zu werden, sei gar kein Problem: „Ach, manchmal sagen Leute ‚Hallo‘. Die reden ganz normal mit uns“, sagte er.

(Foto: dpa)

Maria Jökel und Ludwig Jökel, altes Ehepaar, werden gerade viel nach dem Geheimnis für ihr langes und erfülltes gemeinsames Leben gefragt. Maria Jökel feierte vor wenigen Tagen ihren 100. Geburtstag, ihr Mann Ludwig einen Monat zuvor. Das Paar aus Osthessen ist seit 73 Jahren verheiratet. Die beiden seien schon zusammen in den Kindergarten und zur Schule gegangen, sagte Petra Hartung, die Tochter des Paares. Ein Rezept ihrer Eltern sei Bewegung: „Nach dem Renteneintritt sind sie jeden Tag zwei Stunden flott im Wald marschiert“, noch heute laufe ihr Vater jeden Tag eine Stunde im Hof mit dem Rollator. Wichtig sei auch eine gesunde Lebensführung. „Alles in Maßen“, ergänzte Maria Jökel. Glücklich mache beide vor allem ihre Familie. Maria und Ludwig Jökel haben zwei Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel.

(Foto: dpa)

Katy Perry, 41, US-Sängerin, zeigt ihr Glück mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau, 53, auf Instagram. Am Samstag veröffentlichte der Popstar mehrere Fotos und Videos, die das Paar gemeinsam in Japan zeigen. In einem Clip sieht Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi isst. Auf einem Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange in die Kamera. Perry, die ein Konzert in Tokio gegeben hatte, versah das Posting mit einem roten Herz-Emoji.

(Foto: dpa)

Hendrik Wüst, 50, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und seine Frau Katharina Wüst, 38, werden zum zweiten Mal Eltern. Das Paar hat eine Tochter (Philippa, 4), ein zweites Kind werde im Frühjahr erwartet, hieß es aus dem Umfeld der Familie. Die Wüsts, die im Münsterland wohnen, bestätigten der Deutschen Presse-Agentur die Nachricht in einer Mitteilung. Eltern und Tochter seien voller Freude, hieß es.

(Foto: AP)

J. D. Vance, 41, US-Vizepräsident, will glücklicher mit seiner Frau Usha Vance sein, als gerade manche behaupten. „Unsere Ehe ist so stark wie eh und je“, sagte er dem US-Sender NBC News und stellte sich damit Gerüchten über eine Ehekrise entgegen. Natürlich bringe seine Rolle als Vizepräsident Veränderungen mit sich, die für die Familie schwierig seien. „Ich werde nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber es ist das Opfer, für das wir uns entschieden haben“, sagte Vance. Auslöser für die Gerüchte waren zwei öffentliche Auftritte der Second Lady ohne ihren Ehering gewesen. Sie haben den Ring in der Dusche vergessen, sagte Vance, beide hätten sich bereits über die Auswirkungen im Netz lustig gemacht.

(Foto: dpa)

Wolfgang Porsche, 82, Aufsichtsratschef bei Porsche, und Gabriele zu Leiningen, 62, Juristin, haben in einer privaten Zeremonie in Salzburg geheiratet. Das bestätigte ihr Medienanwalt Christian Schertz der dpa. Für Wolfgang Porsche ist es die vierte Ehe. Geboren in Stuttgart, lebte Porsche in seiner Kindheit in Zell am See in Österreich, auf dem Hof seines Großvaters Ferdinand, der als Konstrukteur den Grundstein des heutigen Imperiums legte. Gabriele zu Leiningen ist die Tochter von Unternehmerin Renate Thyssen-Henne und war einst mit Karim Aga Khan IV. verheiratet, dem Oberhaupt der Glaubensgemeinschaft der Ismailiten. Die beiden galten Ende der 90er-Jahre als Traumpaar des Jetsets.